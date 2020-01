Pokemon Go, Harry Potter Wizards Unite 2020 événements annoncés

Niantic, le studio derrière Pokemon Go, Harry Potter: Wizards Unite et Ingress, a annoncé sa programmation d’événements en direct en 2020. La société promet des “expériences interactives immersives” sur le thème après chaque match, avec des événements prévus à Liverpool, Philadelphie et Saint-Louis.

Les événements Pokemon Go comprendront le festival des lanternes de Taiwan à Taichung et les événements Pokemon Go Safari Zone dans les trois villes sélectionnées ci-dessus. Harry Potter: Wizards Unite accueillera à nouveau son festival annuel de fans, dont les détails seront annoncés. Enfin, Ingress a une tonne d’endroits répertoriés pour les événements sur trois jours distincts. Vérifiez ci-dessous les dates complètes et les informations de localisation. Vous pouvez également suivre les sites officiels pour les événements Pokemon Go, les événements Harry Potter et les événements Ingress.

Niantic dit que ses événements de 2019 ont généré des revenus touristiques estimés à 249 millions de dollars dans les trois villes choisies pour accueillir des événements, Chicago, Montréal et Dortmund. Au total, la société estime que près de 190000 fans de Pokemon ont assisté à ces trois événements, et l’événement de Chicago a triplé sa participation à partir de 2018.

Événements Pokémon GO 2020

Taiwan Lantern Festival à Taichung – 6-9 février Pokémon GO Safari Zone St. Louis – 27-29 mars Les billets seront mis en ligne à partir du 24 janvier à 8 h 00 CTPokémon GO Safari Zone Liverpool – 17-19 avril Les billets seront en vente à partir de janvier 31 à 8h00 GMTPokémon GO Safari Zone Philadelphie – 8-10 mai Plus d’informations sur les billets seront annoncées prochainement

Événements Ingress 2020

Hexathlon de Perpetua – 29 février Région Asie-Pacifique: Christchurch, Nouvelle-Zélande; Adélaïde, Australie; Naha, Okinawa, Japon; Bengalaru, Inde; Chiang Mai, Thaïlande Europe: Porto, Portugal; Milan, Italie; Lille, France; Bratislava, Slovaquie; Ruse, Bulgarie Amériques: San Antonio, Texas; Salt Lake City, Utah; Miami, Floride; Buenos Aires, Argentine; Tijuana, Mexique Hexathlon Lexique – 25 avril Région Asie-Pacifique: Colombo, Sri Lanka; Taichung City, Taiwan; Bogor, Indonésie; Baguio City, Philippines; District de Songpa, Séoul, Corée Europe: Moscou, Russie; Édimbourg, Écosse; Pilsen, Tchéquie; Budapest, Hongrie; Valence, Espagne Amérique: San Francisco, Californie; Washington DC.; Minneapolis, Minnesota; Victoria, Colombie-Britannique, Canada; Campinas, São Paulo, Brésil Anomalie Requiem Munich – 9 mai

En cours de lecture: Pokemon GO – Bande-annonce d’invasion de la fusée d’équipe

