Pokemon Go Heatran Raid Guide: Heatran brillant, compteurs et comment attraper

Heatran est de retour dans Pokemon Go. Le légendaire Pokemon Lava Dome apparaît à nouveau dans des raids cinq étoiles pour une durée limitée, ce qui en fait votre première chance d’en attraper un en près d’un an.

Heatran sera disponible jusqu’au 4 février. Même si vous en avez déjà un, vous voudrez profiter de son retour, car cette fois vous aurez la chance d’attraper un Shea Heatran. Si vous espérez en ajouter un à votre collection, nous avons rassemblé ci-dessous quelques conseils sur la façon de combattre et d’attraper Heatran.

Où trouver Heatran

Jusqu’au 4 février, Heatran apparaîtra au hasard comme un boss de Raid cinq étoiles dans les gymnases du monde entier. Pour en attraper un, vous devez d’abord vous rendre dans un gymnase où un raid Heatran a lieu et le combattre aux côtés d’autres joueurs en personne.

Avant de pouvoir participer à un Raid, vous devez avoir un Raid Pass. Vous pouvez soit les acheter dans la boutique en ligne de Pokemon Go, soit en recevoir un gratuitement lorsque vous faites tourner le disque photo sur un PokeStop; cependant, vous ne pouvez détenir qu’un seul laissez-passer de raid à la fois dans votre inventaire.

Bien que les raids Heatran puissent se produire à tout moment, votre meilleur pari pour en trouver un sera sur Mercredi soir de 18h à 19h heure locale, lorsque Niantic organise ses événements hebdomadaires Raid Hour. Pendant cette heure, des raids Heatran auront lieu dans la plupart des gymnases, garantissant efficacement que vous pourrez en trouver un. Les événements Heatran Raid Hour auront lieu aux dates suivantes:

8 janvier 15 janvier 22 janvier 29 janvier

Meilleurs comptoirs Heatran

Heatran est un type Fire / Steel, ce qui le rend doublement sensible aux Pokémon au sol. Groudon, Rhyperior et Garchomp seront particulièrement utiles lors de la lutte contre Heatran. Le légendaire est également faible pour les types d’eau et de combat, donc Pokemon comme Machamp, Kyogre et Swampert seront également de bons choix.

Cependant, les deux types que vous voudrez généralement éviter d’utiliser sont Dragon et Psychic. Heatran résiste à la fois grâce à sa frappe en acier, donc aucun ne sera très utile lors de sa contestation. Les insectes, l’herbe et les autres Pokémon en acier sont également faibles pour Heatran, alors évitez d’amener ceux-ci avec vous au Raid.

Heatran brillant

Comme mentionné précédemment, vous aurez la chance de rencontrer un Heatran brillant alors qu’il est en Raids. Cependant, vos chances de trouver un Shiny sont assez faibles, et il n’y a aucun moyen garanti de vous en procurer un, vous devrez donc être persévérant et participer à autant de raids Heatran que possible pour améliorer vos chances. Vous ne saurez également pas si Heatran est brillant jusqu’à ce que vous arriviez à la phase de capture, mais si vous avez la chance d’en trouver un, vous êtes assuré de l’attraper (à condition de ne pas manquer tous vos lancers).

