Pokemon Go Ho-Oh / Lugia Raid Weekend Event Now Live

Virizion est arrivé dans Pokemon Go, mais ce n'est pas le seul Pokémon légendaire que vous pouvez rencontrer en ce moment dans le jeu mobile à succès de Niantic. Les mascottes de Gen 2 Ho-Oh et Lugia sont toutes les deux revenues pour un événement spécial de week-end de Raid, vous donnant une autre chance de capturer les légendaires préférés des fans.

Jusqu'à 13 heures PT / 16 heures HE le lundi 23 décembre, les joueurs du monde entier pourront rencontrer Ho-Oh et Lugia dans des raids cinq étoiles. Chaque légendaire est en partie volant, donc Rock et Pokémon électrique se révéleront efficaces quel que soit celui auquel vous faites face. Pokémon de l'eau sera également utile contre Ho-Oh, tandis que les types Dark et Ghost ont un avantage sur Lugia.

Pendant le week-end de Raid, vous pourrez également rencontrer Virizion, le nouveau légendaire de Pokemon Go, dans des Raids cinq étoiles. Virizion est le troisième membre du trio Swords of Justice de Pokemon Noir et Blanc et est un double Pokemon Herbe / Combat, vous voudrez donc emmener des Pokémon Vol, Feu, Psychique, Glace, Poison ou Fée lorsque vous le contesterez. Ho-Oh et Lugia seront particulièrement efficaces contre lui si vous pouvez capturer l'un d'eux avant qu'ils ne quittent à nouveau les raids.

Peu de temps après la fin du week-end du Raid, Niantic donnera le coup d'envoi de la fête annuelle de Pokemon Go. L'événement de cette année se déroule du 24 décembre au 1er janvier. Pendant cette période, vous pourrez découvrir des versions de vacances de Pichu, Pikachu, Raichu et Stantler, ainsi que deux nouveaux Pokémon Ice Gen 5: Cubchoo et Cryogonal. Vous aurez également votre première chance d'attraper une version Shiny de Snover.

Dans d'autres nouvelles de Pokemon Go, Niantic a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité Buddy Adventure, qui vous donne de nouvelles façons d'interagir avec votre Buddy Pokemon. Une fois que vous avez nourri votre ami suffisamment de baies, il vous suivra sur la carte du monde du jeu. Vous pouvez également augmenter votre niveau d'amitié avec votre Pokémon Buddy plus vous interagissez avec lui, ce qui à son tour débloquera d'autres bonus.

Niantic a également annoncé la date de la journée communautaire de Pokemon Go en janvier 2020. L'événement a lieu le dimanche 19 janvier et se déroule de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale dans l'hémisphère Nord et de 15 h 00 à 18 h 00 heure locale dans l'hémisphère Sud. Cependant, le Pokémon présenté pour l'événement du mois prochain n'a pas encore été révélé.

