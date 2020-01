Pokémon Go: Latios et Latias Counter Guide

Pokémon Go ramène Latios et Latias, anciennement appelés Eon Duo, pour un week-end seulement. Du 13 janvier PST du 24 au 27 janvier 2020, vous aurez une autre chance d’attraper cette paire légendaire.

Que sont Latios et Latias?

Latios et Latias sont des Pokémon légendaires de la région de Hoenn, ce qui en fait des Pokémon de génération 3. Ces créatures Dragon / Psychic sont apparues dans plusieurs épisodes de la série et des films, presque toujours ensemble, et sont rares parmi les Pokémon légendaires en ce qu’elles ont un sexe. Les Latios sont toujours des hommes et les Latias sont toujours des femmes. Ils sont souvent appelés jumeaux, mais dans Pokémon Go, vous les affronterez séparément, comme tout autre raid.

Quels sont les meilleurs compteurs?

En tant que types Dragon et Psychic, Latios et Latias sont faibles contre cinq types différents: Dragon, Bug, Ice, Fairy et Dark. Ce sont les types de mouvements sur lesquels vous souhaitez vous concentrer lors de la constitution de votre équipe pour affronter ces raids. Il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent efficacement contrer l’Eon Duo, mais ces quatre sont les meilleurs des meilleurs:

Rayquaza

Le meilleur Pokémon de type Dragon dans Pokémon Go, Rayquaza déchirera Latios et Latias en lambeaux. L’ensemble de mouvements que vous recherchez est Dragon Tail et Outrage, car les mouvements de type volant de Raquaza ne sont pas particulièrement utiles ici. Rayquaza est un Pokémon légendaire et sa disponibilité est donc limitée. Pourtant, si vous en avez, utilisez-les.

Salamence

La dernière évolution de Bagon, Salamence possède la deuxième plus haute statistique d’attaque parmi les Pokémon non légendaires de Go. Grâce à la journée communautaire Bagon, Salamence est probablement déjà dans votre liste. Vous aurez besoin de Dragon Tail et Draco Meteor pour son ensemble de mouvements. Vous pouvez également vous contenter d’Outrage pour le coup chargé si vous n’avez tout simplement pas les MT à revendre.

Dragonite

L’OP Dragon original, Dragonite a établi la norme pour les Pokémon pseudo-légendaires, et il vous servira bien contre les jumeaux Eon. Grâce à la journée de la communauté Dratini et aux recherches spéciales qui vous récompensent avec une dragonite, sans parler de nombreuses autres opportunités, vous avez probablement quelques dragonites solides. Pour son mouvement rapide, Dragon Tail ou Dragon Breath fonctionnent bien, et pour un mouvement chargé, Outrage ou Draco Meteor abattront rapidement Latios et Latias.

Palkia

Un autre Pokémon légendaire, Palkia, a des statistiques vraiment élevées mais pas les meilleurs mouvements. Pourtant, sa niche combat d’autres types de dragons, donc cela fonctionnera bien dans ces raids. Vous voudrez que votre Palkia connaisse Dragon Tail et Draco Meteor, mais à la rigueur, Outrage peut également fonctionner.

Sauvegardes?

Étant donné que les meilleurs compteurs incluent deux Pokémon légendaires et deux Pokémon pseudo-légendaires, vous pourriez ne pas avoir une équipe complète de ces quatre. Heureusement, il y a beaucoup d’autres bons Pokémon à apporter à ces raids.

Haxorus avec queue de dragon et griffe de dragon

Garchamp avec Dragon Tail et Outrage

Darkrai avec Snarl et Shadow Ball

Lustre avec hexagone et boule d’ombre

Giratina (Origin Forme) avec Dragon Breath et Shadow Ball

Tyranitar avec morsure et croquant

Dialga avec Dragon Breath et Draco Meteor

Weavile avec éclat de glace et avalanche

Mamoswine avec neige poudreuse et avalanche

Mewtwo avec Psycho Cut et Shadow Ball

Latios avec souffle de dragon et griffe de dragon

Combien de joueurs?

Bien qu’il soit possible pour certains des meilleurs joueurs avec les meilleurs compteurs, la météo idéale et les meilleurs mouvements possibles de supprimer Latios ou Latias avec seulement trois joueurs, vous voudrez probablement six joueurs ou plus. Le temps pluvieux ou venteux peut stimuler les mouvements de Latias, tandis que le temps clair / ensoleillé et venteux stimulera les mouvements de Latios. Le temps neigeux, brumeux et venteux stimulera les mouvements de vos compteurs. Pour Latios, le mouvement solaire Solar Beam est le plus facile à battre. Un Latias avec Dragon Breath et Thunder est le plus facile à battre. Plus les facteurs pèsent en votre faveur, plus le groupe que vous pouvez amener pour ces raids est petit.

Des questions sur la prise en charge de Latios et Latias?

Avez-vous des questions sur la façon de battre Latios et Latias? Des conseils pour vos collègues formateurs? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos nombreux autres guides Pokémon Go pour faire passer votre jeu au niveau supérieur!