Pokémon Go modifié pour être plus facile à jouer dans la situation actuelle du coronavirus

Comme nous voyons des événements majeurs annulés ou reportés en raison d’un coronavirus, Pokémon Go a annulé son événement communautaire prévu pour ce week-end et a également apporté des modifications pour encourager le gameplay dans les circonstances actuelles.

La société Pokémon a annoncé les changements dans un article de blog (via Android Police):

Formateurs,

Les événements suivants ont été annulés, reportés ou modifiés.

Journée communautaire d’Abra: Cet événement a été reporté.

Nous apporterons également les modifications suivantes à Pokémon GO qui sont effectives à partir de maintenant jusqu’à nouvel ordre.

Un pack d’achat unique de 30 Encens pour 1 PokéCoin. L’encens durera également une heure.

1/2 distance d’éclosion lorsque les œufs sont placés dans les incubateurs pendant cette période

PokéStops déposera désormais des cadeaux plus fréquemment

Les habitats des Pokémon augmenteront et davantage de Pokémon apparaîtront dans la nature

—L’équipe Pokémon GO

La publication ne mentionne pas spécifiquement le coronavirus comme raison des changements, mais les modifications rendent le jeu plus facile à jouer lorsque vous ne marchez pas ou ne voyagez pas aussi loin et que vous restez à la maison ou plus près de chez vous plus que la normale.

