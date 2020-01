Pokemon Go – Quêtes de recherche de janvier 2020

Un nouveau mois a commencé, ce qui signifie qu’un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain est maintenant en ligne dans Pokemon Go. Contrairement aux quêtes de recherche spéciale, qui sont assignées par le professeur Willow, les tâches de recherche sur le terrain sont distribuées via PokeStops. Vous recevrez une tâche aléatoire lorsque vous faites tourner le disque photo à l’arrêt, et vous pouvez avoir jusqu’à trois tâches actives à la fois.

Chaque tâche de recherche sur le terrain que vous accomplirez débloquera des récompenses, qui peuvent aller d’objets rares à des rencontres Pokémon. La première tâche que vous effectuez chaque jour vous rapportera également un tampon. Chaque fois que vous collectez sept timbres, vous réalisez une percée de recherche, qui débloquera encore plus de récompenses, y compris une rencontre avec un Pokémon spécial.

Le mois dernier, la récompense pour avoir réalisé une percée dans la recherche serait une rencontre avec un Pokémon légendaire, mais Niantic offre une récompense différente pour janvier 2020. Chaque fois que vous réalisez une percée dans la recherche ce mois-ci, vous aurez la chance d’attraper un Lapras qui connaît Ice Beam ou Ice Shard. C’est la première fois que vous pouvez obtenir le Pokémon avec l’un ou l’autre mouvement depuis 2018.

Comme mentionné précédemment, les tâches de recherche sur le terrain que vous recevez seront prises au hasard dans un plus grand pool. Vous pouvez voir la liste mise à jour des tâches de recherche sur le terrain de Pokemon Go ainsi que les récompenses possibles qu’elles ont distribuées ci-dessous, gracieuseté de The Silph Road.

Il se passe beaucoup plus de choses dans Pokemon Go ce mois-ci. Le légendaire Pokémon Heatran revient à des raids cinq étoiles du 7 janvier au 4 février, tandis que l’événement de Hatchathon se déroule jusqu’au 16 janvier. La première journée communautaire de 2020 est également prévue pour le dimanche 19 janvier, bien que Niantic n’ait pas révélé ce que le Pokemon présenté sera encore.

Tâches de recherche sur le terrain de Pokemon Go en janvier 2020

Tâches de capture

Recherche sur le terrain Récompenses Attrapez 5 Pokémon avec Boost Météo, rencontre avec Polipag ou Vulpix; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry, ou 5 Poke BallsCatch 10 Pokemon with Weather boost500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 Great BallsCatch 3 Normal-, Water-, ou Ice-type-PokemonDewgong meetingCatch 3 espèces différentes de Pokemon de type Glace3 Bonbons RaresCatch 5 Pokemon de type FeuRencontre de SnoruntCatch 10 PokemonMagikarp rencontre; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsCatch 10 Normal-type Pokemon500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 Great BallsUtilisez 5 Berries pour aider à attraper Pokemon500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 grandes boulesCatch a Dragon PokemonDratini rencontre; 1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz ou 10 Ultra Balls Attrapez un idem 1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz ou 10 Ultra Balls

Tâches de combat

Tâches de recherche sur le terrainRécompensesDefeat a Team Go Rocket GruntRencontre de SneaselBataille dans une rencontre RaidSwinub; 200 Stardust, 5 Nanab Berries, 5 Potions ou 2 RevivesBattle dans une rencontre GymMankey; 200 Stardust, 5 Nanab Berries, 5 Potions, or 2 RevivesBattez un autre entraîneur 3 foisRencontre ShellderGagnez une bataille de GymBulbasaur, Charmander ou Squirtle; 500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 RevivesBattle dans un gymnase 5 foisMachop; 500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions ou 4 RevivesUtilisez une attaque chargée super efficace dans 7 batailles de gymnastiqueRencontre Electabuzz; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 3 Hyper Potions, 6 Revives ou 1 Max ReviveWin 5 RaidsAerodactyl meetingGagnez une rencontre RaidKabuto ou Omanyte de niveau 3 ou supérieur; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 3 Hyper Potions, 6 Revives, ou 1 Max ReviveWin 3 batailles de GymJynx; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 3 Hyper Potions, 6 Revives, ou 1 Max ReviveUtilisez une attaque chargée super efficace dans une bataille de gym500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 Revives Gagnez un Raid500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 RevivesGagnez 3 Raids1,500 Stardust, 3 Max Potions, 8 Revives ou 3 Max Revives

Lancer des tâches

Field Research TaskRewardsMake 3 Great throwsGastly, Anorith, or Lileep meeting; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsFaites 5 jolis lancersVoltorb meeting; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsFaites 3 jolis lancers d’affilée500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls ou 2 Ultra BallsMake 3 Great jets d’affiléeOnix meeting; 1000 Stardust, 1 bonbon rare, 9 baies Razz, 3 baies Pinap, 10 boules Poke ou 5 boules Ultra Faites 3 lancers de grande courbe1000 Stardust, 1 bonbon rare, 9 baies Razz, 3 baies Pinap, 10 boules Poke ou 5 Ultra BallsMake 3 Grands lancers de boule de courbe d’affilée1 500 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls, ou 5 Ultra BallsMake 5 Great curveball lancers de suiteSpinda meetMake a Excellent throw500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls, or 2 Ultra BallsMake 3 Excellents lancers d’affiléeLarvitar meetMake 5 curveball throws in a row500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, or 5 Great BallsMake 2 Nice curveball jette d’affilée200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 boules de Poke

Tâches de hachurage

Récompenses de recherche sur le terrainHatch an EggExeggcute; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsHatch 3 EggsMagmar meeting; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls ou 5 Ultra BallsHatch 5 EggsChansey meetingHatch 7 EggsAlolan Vulpix meeting

Divers Tâches

Tâche de recherche sur le terrainRécompensesTransfert 3 PokémonRencontre de loterieÉchangez un PokémonRencontre de glalieÉvoluez un PokémonRencontre de chouette ou d’évoliPower up Pokemon 5 foisBulbasaur, Charmander ou Squirtle rencontrezEnvoyez 10 cadeaux à vos amisRencontre de FlamperlSpin 10 PokeStops ou Gyms200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry, 5 Pinap Berry, 1 Pinap Berry Poke Balls

Tâches d’amis

Tâche de recherche sur le terrain RécompensesPrendre un instantané de votre rencontre BuddySnoverGagner 5 oreilles avec votre rencontre BuddyStantler

En cours de lecture: Pokemon Go ajoute une fonctionnalité d'aventure d'amis – Mise à jour GS News

