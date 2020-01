Pokemon Go ramène Latios et Latias pour un événement de week-end de raid

La journée communautaire de janvier de Pokemon Go arrive ce week-end, mais ce n’est pas le seul événement à attendre bientôt. Niantic a annoncé que les légendaires Pokémon Latios et Latias reviendront pour une durée limitée le week-end prochain pour un événement spécial de Raid.

À partir de 13 h PT / 16 h HE le vendredi 24 janvier, les deux légendaires apparaîtront dans le monde entier dans des raids cinq étoiles, vous donnant une autre occasion de les attraper. Latios et Latias quitteront le jeu à la même heure le lundi 27 janvier. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement sur le site Web Pokemon Go.

Latios et Latias sont tous les deux des types Dragon / Psychic, ce qui signifie qu’ils sont chacun faibles en Pokémon Glace, Sombre, Fée, Fantôme et Bug, donc vous voudrez emmener des monstres comme Mamoswine, Tyranitar et Togekiss lors de leur contestation. D’autres types de dragon ont également un avantage, en particulier les légendaires dragons comme Rayquaza.

En attendant, la journée de la communauté de janvier de Pokemon Go a lieu ce dimanche 19 janvier. Le Pokémon présenté ce mois-ci est Piplup, le starter de l’eau de Pokemon Diamond and Pearl, et si vous pouvez le faire évoluer jusqu’à Empoleon jusqu’à deux heures après l’événement se termine, il apprendra la puissante attaque d’eau Hydro Cannon.

Le légendaire Pokémon Heatran est également de retour dans les raids jusqu’au 4 février, et de nouveaux Pokémon de 5e génération font maintenant leur apparition dans le monde entier. Vous pouvez suivre les autres nouvelles récentes de Pokemon Go ci-dessous.

