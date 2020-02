Pokémon Go Safari Zone: l’événement est officiel, dévoilez les dates et le lieu

Pokémon Go Safari Zone: l’événement est officiel, a révélé les dates et l’emplacement de Tecnoandroid

Pour les fans de Pokémon Go il n’y a jamais trop de nouvelles. Après le grand événement de la Saint-Valentin avec les personnages particuliers que seuls les plus chanceux ont rencontrés, et toutes les autres surprises introduites.

Mais la nouvelle ne s’arrête pas là pour les joueurs de Pokémon Go parce que l’équipe de développement et la décision de Niantic, créateur et développeur du jeu, ont décidé d’introduire l’événement suivant: Pokémon Go Safari Zone. Voici tous les détails à ce sujet.

Pokémon Go Safari Zone: a révélé tous les détails du nouvel événement

Pokémon Go Safari Zone est le nouvel événement prévu pour les 17, 18 et 19 avril de cette année Liverpool. Quant aux billets, selon ce qui a été communiqué par Niantic Labs, ils peuvent être achetés à partir du 14 février à partir de 9h00. Mieux vaut se dépêcher car les places sont limitées et se vendent immédiatement.

Pour la première fois, Niantic a décidé d’offrir aux joueurs trois types de billets:

Pass d’accès anticipé qui permet l’accès de 10h00 à 18h00;

Admission générale au laissez-passer qui permet l’accès de 12h00 à 18h00;

City Explorer qui garantit d’autres bonus dans la ville et permet l’accès de 06h00 le 17 avril à 22h00 le 18 avril. Parmi les nombreux bonus, avec ce pass, vous pouvez profiter de 10 passes Raid à utiliser dans les 72 heures, des œufs à couver avec la moitié du km, des modules d’appâts de quatre heures, des missions spéciales pouvant être obtenues auprès de Pokéstops et une durée d’arôme Pokémon accrue.

Quant au prix des billets, toujours selon ce qui a été communiqué par Niantic Labs: le Pass d’accès anticipé a un coût de 22,00 euros, le Admission générale au laissez-passer il a un coût de 15,00 Euro et le City Explorer il a un coût de 10,00 Euros.

