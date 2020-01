Pokemon Go Trade Evolutions: comment cela fonctionne et quels Pokémon évoluent en échangeant

Pokemon Go a introduit une nouvelle façon d’évoluer certains Pokémon. Tout comme dans la série principale, vous pouvez désormais faire évoluer certains Pokémon en les échangeant contre un ami. Cependant, cela fonctionne un peu différemment que dans un jeu Pokémon traditionnel, nous avons donc rassemblé cet explicateur détaillant comment faire évoluer Pokémon grâce au trading de Go.

Comment faire évoluer Pokemon en échangeant

Dans les jeux Pokémon principaux, une poignée de monstres ne peut évoluer qu’en les échangeant contre un autre joueur, mais dans Pokémon Go, ces créatures pourraient évoluer de la même manière que la plupart des autres Pokémon: en leur donnant une quantité déterminée de bonbons. Maintenant, cependant, il existe une autre méthode pour les faire évoluer: si vous recevez un Pokémon éligible via un échange, son exigence de bonbons sera complètement supprimée, vous permettant essentiellement de le faire évoluer gratuitement.

Bien que cette nouvelle méthode d’évolution n’ait été ajoutée que récemment à Pokemon Go, elle s’applique rétroactivement aux anciens Pokémon échangés. Cela signifie que si vous avez déjà reçu l’un des Pokémon éligibles via un échange, son exigence de bonbons pour évoluer sera également supprimée.

Quels Pokémon évoluent en échangeant?

La nouvelle méthode d’évolution du commerce s’applique aux mêmes Pokémon qui évoluent en échangeant dans les jeux principaux:

Kadabra -> AlakazamMachoke -> MachampGraveler -> GolemAlolan Graveler -> Alolan GolemHaunter -> GengarBoldore -> GigalithGurdurr -> ConkeldurrKarrablast -> EscavalierShelmet -> Accelgor

Dans la série principale, une poignée d’autres Pokémon – tels que Scyther et Onix – évoluent également en échangeant s’ils détiennent certains objets, mais leur méthode d’évolution dans Pokemon Go n’a pas été modifiée, vous ne pouvez donc pas échanger contre un Scyther puis le faire évoluer en Scizor sans dépenser de bonbons; seuls les Pokémon énumérés ci-dessus verront leur exigence de bonbons supprimée s’ils sont obtenus par un échange.

Boldore, Gurdurr, Karrablast et Shelmet sont parmi les Pokémon Gen 5 les plus récents à arriver dans le jeu. Cependant, une poignée d’autres Pokémon de génération 5 ne peut évoluer qu’en utilisant un nouvel objet appelé la pierre Unova. Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’en obtenir un et sur quel Pokémon il fonctionne dans notre guide Unova Stone.

