Pokémon Go, votre «copain» va maintenant récolter les récompenses pour vous

Les fonctionnalités Niantic annoncé pour Pokémon Go à la mi-avril, ils vont officiellement arriver par mettre à jour pour les appareils mobiles. Pour commencer, votre Pokémon Buddy – le Pokémon que vous avez choisi de garder votre compagnie d’avatar, sera désormais en mesure de récupérer des récompenses des PokéStops et des gymnases près de chez vous.

Cette fonctionnalité est évidemment un moyen de vous faire rester à la maison, car grâce à elle, vous n’aurez pas besoin de descendre pour récupérer des cadeaux de Pokéstops. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, ne vous inquiétez pas: Niantic dit que la fonctionnalité sera mise en œuvre sur une base régionale pour assurer la stabilité. Alors vérifiez-le Play Store ou App Store la mise à jour qui devrait arriver sous peu.

Pokémon Go, d’autres nouvelles arrivent également

De plus, des passes de raid à distance sont désormais disponibles dans la boutique de jeux. Les passes sont une nouvelle fonctionnalité publiée avec cette mise à jour et vous donnent la possibilité de rejoindre des batailles en mode raid sur l’écran “À proximité” ou ailleurs sur la carte. De cette façon, vous pouvez vous organiser avec vos amis en toute liberté et sans nécessairement avoir à quitter votre domicile.

Enfin, il existe un nouveau pack 1 PokéCoin que vous pouvez acheter. À partir d’aujourd’hui jusqu’au 4 mai 2020 à 10 h 00 HE / 13 h 00 HP, vous pouvez obtenir 20 Ultra Balls, 15 baies Pinap et 15 baies Razz pour une seule pièce dans la boutique de jeux. Niantic a lancé le pack comme un moyen de rendre le jeu plus facile et moins cher pendant que vous ne pouvez pas visiter les PokéStops. Ces offres sont introduites chaque semaine et sont toujours différentes, il est donc recommandé de ne manquer aucune de ces offres.