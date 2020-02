Pokemon Home arrive en février pour Android, iPhone et iPad

Pokemon Home sera lancé en février pour les appareils mobiles Android, iPad et iPhone. Pokemon est l’une des franchises les plus précieuses et les plus populaires au monde. La société continue de publier des mises à jour pour Pokemon Go et a récemment publié un DLC pour Pokemon Shield et Sword sur Nintendo Switch pour la première fois.

Pokemon Company et Nintendo viennent de dévoiler leur intention de lancer une nouvelle application de services cloud appelée Pokemon Home. L’application sera disponible sur Android, iOS et Nintendo Switch le mois prochain, mais le service cloud ne sera pas disponible gratuitement.

Pokemon Home est la nouvelle fonctionnalité Pokemon pour tous vos jeux

Avec Pokemon Home, les fans pourront gérer leur collection Pokemon sur plusieurs jeux. Le service est comme une archive cloud où vous pouvez prendre tous vos petits monstres de nombreux jeux Pokemon et les stocker dans des boîtes.

La liste complète des jeux compatibles pris en charge par Pokemon Home au lancement comprend: Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon: Let’s Go, Pikachu! et Pokemon: Allons-y, Évoli! La première chose qui me vient à l’esprit est le fait que Pokemon GO n’est pas sur la liste, mais Nintendo dit que la prise en charge de ce jeu particulier est déjà en cours de développement.

Il convient de mentionner que non seulement vous pourrez stocker vos Pokémon dans le cloud, mais vous pourrez également les “déplacer entre les jeux”. Habituellement, cela peut être fait plusieurs fois sans limite d’utilisation, mais il existe des exceptions. Si vous déplacez un Pokémon vers Pokemon: Allons-y, Pikachu! (ou Pokemon: Allons-y, Évoli!) dans Pokemon Sword (ou Pokemon Shield), vous ne pourrez pas le ramener à son jeu d’origine.

Les utilisateurs pourront échanger des Pokémon depuis n’importe quel jeu

Un autre aspect important qui fait de Pokemon Home un excellent service est la possibilité d’échanger Pokemon sur un appareil mobile. Vous pourrez également créer une salle pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes et échanger des Pokémon avec eux. Cependant, il y aura des différences entre les plans de base et premium.

Pour commencer, vous ne pouvez stocker que 30 Pokémon si vous ne payez pas pour le service, tandis que les utilisateurs Premium peuvent déposer jusqu’à 6000 Pokémon. Vous pouvez également rejoindre les salles de commerce gratuitement, mais vous ne pourrez pas en créer.

En ce qui concerne les prix, Nintendo a annoncé que le plan mobile Premium coûtera 2,99 $ par mois, 5 $ tous les 3 mois ou 16 $ pour 12 mois. Pokemon Home sortira sur iOS, Android et Nintendo Switch en février.