Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Evolution: comment le casting de Netflix se compare à l’original

Voici un casting complet et un guide des personnages pour Netflix Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Evolution, en comparant la façon dont le nouveau casting s’aligne avec l’original. Connue sous le nom de Pokémon: le premier film ou Mewtwo Strikes Back, la première aventure de long métrage pour Ash Ketchum est sortie juste au sommet de la popularité de la franchise. Pokémon avait conquis le monde et la série télévisée animée était un facteur majeur de cette domination, aux côtés des jeux vidéo et des cartes à collectionner. Pour beaucoup, le premier film Pokémon est le seul film Pokémon, et il est largement connu pour la scène tragique où Pikachu pleure sur le corps sans vie d’Ash.

La franchise Pokémon a régulièrement sorti un film par an depuis lors, bien que la plupart d’entre eux soient tombés sous le radar après que Pikachu et le gang aient perdu leur emprise sur le grand public en dehors du Japon. Cependant, une récente résurgence de la popularité grâce à Pokémon GO et au détective Pikachu a alimenté un désir de nostalgie basée sur Poké, et c’est peut-être la raison de Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution, un remake Netflix Original CG du premier film. Relativement fidèle à son prédécesseur, il n’y a que quelques changements cosmétiques à la nouvelle version; l’absence de Pikachu’s Vacation, l’ajout d’un hors-bord Lapras et d’un Drowzee remplaçant un Golem.

Mais comment le casting d’Evolution se compare-t-il à celui de l’original? Et où avez-vous déjà entendu ces voix familières? Ce sont tous les noms derrière Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution, et leurs homologues de 1998.

Ash Ketchum – Sarah Natochenny (original: Veronica Taylor)

Sarah Natochenny, qui incarne Ash Ketchum depuis 2006 dans les films et les séries télévisées animées, exprime le formateur Pokémon sans âge de Mewtwo Strikes Back – Evolution. Natcochenny a évolué dans la comédie, à la fois avec sa propre série d’impressions étranges de célébrités et pour College Humor, mais sa carrière d’actrice a été dominée par le monde de Pokémon – cap-twsting, ball-throwing et tournoi-loss son chemin dans les fans ‘ cœurs.

Alors que Natochenny est l’actrice vocale Ash la plus ancienne (pour le dub anglais, au moins), c’est son prédécesseur, Veronica Taylor, dont la plupart se souviendront de l’enfance. Taylor est un talent vocal légendaire et a fourni l’âme d’Ash Ketchum jusqu’en 2005, y compris dans le film Pokémon original. Le changement d’actrice est le résultat d’une décision controversée de refondre le doublage anglais Pokémon et de réduire les coûts. Bien que la voix anglaise ait peut-être changé, la version japonaise d’Ash (connue sous le nom de Satoshi) est jouée par Rika Matsumoto dans les deux versions du film.

Misty / Jessie – Michelle Knotz (original: Rachael Lillis)

Michelle Knotz tire un double devoir dans Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution, exprimant à la fois l’amie d’Ash et Misty, le leader du gymnase spécialisé dans l’eau de Cerulean City, et la moitié du sale duo Team Rocket, Jessie. Comme pour la voix anglaise d’Ash, le bâton Misty a été passé d’une actrice à une autre en 2006, passant de Rachael Lillis à Michelle Knotz, qui conserve le rôle à ce jour et figure dans le dernier remake Pokémon de Netflix. Knotz a fourni des voix pour de nombreuses autres figures du monde Pokémon, dont Nurse Joy, May et Squirtle.

La voix classique derrière Misty et Jessie, cependant, est Lillis, qui est apparue dans le premier film Pokémon des années 1990. Bien qu’elle ait quitté la franchise en 2006, l’actrice a continué à offrir la voix de créatures telles que Jigglypuff et Goldeen dans les jeux vidéo Super Smash Bros., et a également apprécié des rôles dans une multitude d’autres séries animées, y compris Berserk, Bakuman et Hunter X Hunter. Comme pour Ash, l’actrice de voix de Misty au Japon n’a jamais changé, Mayumi Iizuka restant avec depuis le début, même si elle ne parle pas aussi Jessie comme Knotz, avec Megumi Hayashibara prendre cet honneur dans les deux films.

Brock – Bill Rogers (original: Eric Stuart)

La dérangeante éternelle, Brock, est une éleveuse de Pokémon et le chef de gym de Pewter City, qui rejoint Ash après que Pikachu a battu son propre Onix via l’utilisation illégale d’un système de gicleurs. Brock faisait partie de la même refonte de la saison 9 qui a vu Ash et Misty changer d’acteur vocal, et a été joué par Bill Rogers depuis 2006, y compris dans Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution. Rogers est un autre spécialiste du dub anime avec des rôles dans One-Punch Man et Hunter X Hunter.

La plupart des fans de Brock se souviendront avec émotion d’avoir harcelé des policiers et souffert de saignements de nez spontanés, cependant, a été exprimé par Eric Stuart, un musicien qui a également fourni les voix du partenaire de Jessie’s Team Rocket, James, et de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! la franchise. Yūji Ueda, l’homologue japonais de Rogers et Stuart, rejoint Ash et Misty (ou Satoshi et Kasumi) dans les deux films en tant que Takeshi.

Pikachu – Ikue Otani (les deux)

Le plus grand nom à apparaître dans le Pokémon original de 1998: Mewtwo Strikes Back et le nouveau remake Evolution CG sur Netflix est Ikue Ōtani – la célèbre voix de Pikachu. Depuis la traduction de “pika-pika!” n’est pas un problème, Ōtani joue la souris jaune électrique dans les versions japonaise et anglaise du film. Ōtani est un nom énorme dans le monde de l’anime, exprimant Chopper dans One Piece et Konohamaru dans Naruto parmi ses 30 ans et plus de crédits. Plus récemment, les compétences vocales d’Ikue Ōtani ont trouvé leur chemin dans les superproductions en direct, lorsqu’elle a fourni la voix naturelle de Pikachu dans Detective Pikachu, une fois que Ryan Reynolds avait été retiré de la créature.

Pikachu n’est pas la seule voix Pokémon cohérente dans le remake du film, Misty’s Topegi est joué par Satomi Kōrogi dans les versions classiques et mises à jour. Satomi sera connu comme l’Omni King de Dragon Ball Super.

James / Meowth – James Carter Cathcart (original: Eric Stuart / Maddie Blaustein)

Pour compléter le contingent de Team Rocket dans Pokémon: Mewtwo Stikes Back – Evolution, James Carter Carthcart, qui se double de James à la rose et du chat parlant du groupe, Meowth (c’est vrai). Alors que Cathcart n’a commencé son mandat de méchant Pokémon qu’en 2006 dans le cadre de la refonte controversée du casting, l’acteur fait partie de la série Pokémon depuis le tout début, exprimant Gary Oak depuis la saison d’ouverture et apparaissant de manière cohérente depuis, s’établissant comme l’acteur le plus ancien.

James a été exprimé par Eric Stuart dans le film Pokémon original, mais Stuart n’était pas le premier acteur à doubler le personnage, car il a remplacé Ted Lewis après seulement quelques épisodes de l’anime Pokémon. Soit dit en passant, Lewis est la voix de Geovanni dans le nouveau remake du film Pokémon. Maddie Blaustein a été Meowth jusqu’en 2006, avant de prouver une autre victime des coupures de casting, auquel cas Carter a pris le relais en tant que chat bavard. Blaustein est décédé tragiquement en 2008.

Narrateur – Rodger Parsons (les deux)

Tu connais la voix. Les tons dramatiques qui ont mis fin à chaque épisode Pokémon et accompagné les exploits d’Ash ont été fournis par Rodger Parsons et présentés dans le film Mewtwo Strikes Back de 1998. Bien que Parsons ait pris une brève pause des monstres de poche au cours de la sixième saison de la série, il est rapidement revenu et fait toujours partie de la distribution à ce jour, apparaissant dans le remake de CG Evolution comme l’un des rares acteurs à combler l’écart de 22 ans. Le doublage anglais Pokémon ne serait pas le même sans que Parsons le raconte.

Mewtwo – Dan Green (original: Philip Bartlett)

En tant qu’antagoniste principal, Mewtwo est un rôle central dans la première histoire de Pokémon de long métrage, et le type psychique artificiellement créé est exprimé par Dan Green dans le récit moderne de CG. Green a une multitude de crédits importants à son nom, exprimant Yugi dans Yu-Gi-Oh! franchise et Knuckles dans les jeux Sonic the Hedgehog plus récents. Bien que Green n’ait peut-être pas surnommé Mewtwo dans le tout premier film Pokémon, il a joué le personnage dans Pokémon 2001: Mewtwo Returns aux côtés des acteurs classiques, et a fourni des voix pour divers Pokémon non-parlants dans les années qui ont suivi. La version 1998 de Mewtwo a été dépeinte par Philip Bartlett, un acteur de Broadway autrement connu sous le nom de Jay Goede.

Neesha / Miranda – Lisa Ortiz (les deux)

Un autre membre du casting du film Pokémon original pour faire le saut vers le remake de Netflix est Lisa Ortiz, qui joue Neesha, un entraîneur solide invité à New Island par Mewtwo avec Ash. Ortiz est également la voix derrière le traversier, Miranda. Bien qu’il s’agisse de rôles relativement mineurs, Ortiz décrit les personnages dans les deux versions du film, et Neesha est depuis apparu dans Pokémon: I Choose You! en 2017. Le plus intéressant de tous, Ortiz est actuellement directeur vocal de la franchise Pokémon, y compris sur Mewtwo contre-attaque – Evolution.

