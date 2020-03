Pokemon Mystery Dungeon DX: Comment battre Rayquaza (Final Boss)

Pokemon Mystery Dungeon DX’s Le dernier boss est le légendaire Pokémon de type dragon, Rayquaza. Ce guide aidera les joueurs à vaincre le boss final du jeu. Pokemon Mystery Dungeon DX ne ressemble à aucune autre entrée de la franchise Pokemon. Plutôt que de capturer des Pokémon en entrant dans les zones sauvages, le joueur lui-même est transformé en Pokémon par un humain et a un rôle spécial dans la sauvegarde de ce nouveau monde. Le gameplay fait que les joueurs traversent des donjons mystères, des emplacements générés aléatoirement dans le monde de Pokemon, allant étage par étage plus profondément dans ses profondeurs. Il fonctionne beaucoup plus rapidement que les jeux Pokemon principaux, car les mouvements sont instantanés et les batailles peuvent se terminer en quelques secondes. Dans ce jeu, le joueur est chargé de sauver le monde et s’associe avec un autre Pokémon de leur choix et crée une équipe de sauvetage. Le joueur peut recruter d’autres Pokémon pour rejoindre l’équipe et ce remake présente en fait des Pokémon brillants, des variantes de couleurs extrêmement rares, pour la première fois dans cette histoire de la série dérivée. Indépendamment de rester la première étape de l’évolution (puisque l’évolution n’est pas déverrouillée avant le post-jeu), les deux personnages principaux sont chargés de détruire les Pokémon légendaires partout dans le pays pour ramener la paix dans le monde. Ce guide aidera les joueurs à vaincre le dernier boss du scénario principal, Rayquaza.

Immédiatement après avoir vaincu Groudon dans la caverne de Magma et secouru la populaire équipe A.C.T (intelligemment nommée d’après Alakazam, Charizard et Tyranitar), l’ensemble du Pokemon Square est contacté par l’oiseau psychique Pokemon, Xatu. Xatu avertit la ville qu’un météore vient s’écraser sur la planète, la détruisant à l’impact. Le joueur n’a pas beaucoup de temps pour se reposer ou célébrer sa victoire actuelle au-dessus de Groudon, car il devrait se diriger vers le ciel pour trouver Rayquaza pour arrêter le météore le lendemain matin. La ville entière croit en la capacité de l’équipe de sauvetage du joueur et encourage son retour en toute sécurité de son périlleux voyage. À l’aide d’une gemme de téléportation, le joueur est déformé dans Sky Tower, le donjon mystère le plus difficile à ce jour. Cet endroit est sûr de renverser les joueurs, car un Pokémon très puissant se promène à chaque étage du donjon. De plus, le joueur n’est pas autorisé à recruter de Pokémon qu’il rencontre dans ce donjon. Ils ne peuvent apporter que trois Pokémon, y compris eux-mêmes. Ce guide aidera les joueurs à vaincre le dernier boss de Sky Tower, Rayquaza

Avant d’atteindre Rayquaza, il est important de se préparer à Sky Tower, car c’est le donjon le plus difficile du jeu jusqu’à présent. Rayquaza est à la fois volant et Pokémon de type dragon, ce qui signifie qu’amener un Pokémon de type glace est idéal dans cette situation. En outre, apporter un Pokémon qui connaît les mouvements de glace sera également utile. Il est recommandé de laisser tous les objets de guérison importants (Graines Tiny Reviver, baies d’Oran) dans le stockage avant de faire la première tentative à Sky Tower. Il y a 25 étages avant d’atteindre un point médian où les joueurs peuvent se réapprovisionner et récupérer leurs objets. C’est le moment idéal pour faire le plein de graines de blast et d’orbes qui empêchent les mouvements comme l’orbite de l’ennemi ou l’orbe de sommeil. De plus, amener un All Dodge Orb permettra d’éviter plus facilement les puissantes attaques de Rayquaza.

Une fois arrivé au dernier étage de la tour, avant de faire quoi que ce soit, le jeu dispose d’une fonction de sauvegarde automatique qui enregistre après chaque mouvement. Ce qui signifie que si le joueur se trompe, il perdra tous ses objets et n’aura aucun moyen de les récupérer. Pour lutter contre cela, si les joueurs ont un abonnement en ligne Nintendo Switch, désactivez la fonction de mise à jour automatique et mettez la sauvegarde actuelle dans le cloud. Si le joueur meurt, téléchargez à nouveau la sauvegarde pour reprendre là où le joueur s’était arrêté au début du combat. Voyons maintenant comment abattre Rayquaza.

Au début du combat, utilisez le All Dodge Orb pour éviter la plupart des coups de Rayquaza. Réglez les tactiques de toute l’équipe sur “Go after foes” afin qu’ils concentrent le feu sur Rayquaza. L’équipe encerclera Rayquaza et attaquera. Utilisez Orbes et Graines pour arrêter ses mouvements autant que possible. Après un certain temps, Rayquaza utilisera le vent pour envoyer les joueurs dans des directions aléatoires. Évitez les espaces verts au sol pour éviter ce coup. Réglez le Pokémon de type Glace pour utiliser uniquement ses mouvements de type Glace jusqu’à ce qu’ils soient à court de PP. Dans cette situation, utilisez un Max Elixir pour le remplir. Essayez de rester près de Rayquaza car ils peuvent renforcer la réserve de mouvements du joueur. Utiliser des mouvements qui ont une chance de faire des effets de statut comme la brûlure, le gel ou la paralysie devrait être une priorité, car cela peut paralyser fortement les capacités de Raquaza. Rayquaza peut également faire un Hyper Beam puissant. Évitez de rester trop près les uns des autres pour éviter que plusieurs coéquipiers soient touchés par la même attaque. Barrage Rayquaza avec plusieurs attaques jusqu’à ce que l’écran se fane et que le boss soit vaincu.

Vaincre Rayquaza mettra fin à l’histoire principale du jeu. Les joueurs sont accueillis par une scène assez déchirante qui teste les liens entre le joueur et son partenaire Pokemon. Bien que, le jeu dispose de plusieurs heures de nouveau contenu post-match, y compris la possibilité d’évoluer Pokemon, plusieurs nouveaux donjons mystères à explorer et la possibilité de recruter des Pokémon légendaires dans l’équipe de sauvetage du joueur. L’après-jeu fournit également plus d’histoire et de contexte entre d’autres personnages qui n’ont pas encore été explorés. Le jeu fait un excellent travail pour construire la relation entre les Pokémon et leur partenaire. On a vraiment l’impression que deux amis se réunissent pour un bien commun. Cela peut prendre quelques tentatives pour traverser la Sky Tower, en particulier pour les joueurs qui ont sélectionné des Pokemon de type herbe (ceux-ci ont le plus grand bassin de faiblesses par rapport aux autres types de démarreurs). Battre le boss final n’est que le début de ce que Pokemon Mystery Dungeon DX a à offrir aux joueurs. Espérons qu’avec le succès du remake, la suite sera également refaite.

Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX est maintenant disponible sur la Nintendo Switch.