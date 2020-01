Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX: tout ce que vous devez savoir

Source: Nintendo

Lors du dernier Pokémon Direct, Nintendo a fait une annonce surprenante: ils refont les jeux Pokémon Mystery Dungeon en tant que Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sur Nintendo Switch! Bien que nous n’ayons vu qu’une seule bande-annonce pour la nouvelle version jusqu’à présent, ses graphismes aquarellés et son gameplay familier d’exploration de donjons semblent être un ajustement parfait pour la console hybride.

Donjon rampant, style Pokémon

Équipe de sauvetage Pokémon Mystery Dungeon DX

Regardez, maman. Je suis un Pikachu!

Pokémon Mystery Dungeon est de retour avec un remake des jeux originaux de Rescue Team, combinés en un seul et sur la Nintendo Switch. Transformez-vous en un Pokémon de votre choix et explorez le monde des Pokémon avec un compagnon fidèle. Plongez dans les donjons avec vos amis Pokémon, en utilisant des attaques familières pour repousser les ennemis et sauvez les Pokémon piégés du danger!

Que vous soyez un fan des jeux Mystery Dungeon ou que vous aimiez simplement les Pokémon ou les donjons qui rampent, ce peut être le jeu pour vous. Voici tout ce que vous devez savoir (et que nous savons jusqu’à présent) à propos de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX pour le commutateur:

Qu’est-ce que Pokémon Mystery Dungeon?

Les jeux Pokémon Donjon Mystère sont une série de robots d’exploration de donjon se déroulant dans l’univers Pokémon, et ils commencent tous par le même: vous avez été transformé en Pokémon. L’objectif est de rejoindre une équipe d’autres Pokémon pour former une équipe qui explore les donjons et aide les autres Pokémon dans le besoin. Puisque vous êtes un Pokémon, vous pouvez communiquer avec d’autres Pokémon pour en savoir plus sur leurs besoins et leur offrir de l’aide, mais vous avez également accès à des pouvoirs et capacités typiques de Pokémon.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Cependant, il s’agit d’un robot de donjon, pas d’un RPG au tour par tour. Vous vous déplacerez librement dans les donjons avec votre équipe et affronterez des adversaires en temps réel, en utilisant le positionnement et les mouvements pour planifier votre stratégie de combat. Et vous aurez des partenaires qui vous aideront à combattre tous à la fois, plutôt qu’un Pokémon à la fois.

Comment est-ce-qu’on joue?

Source: Nintendo

L’équipe de sauvetage Pokémon Mystery Dungeon se compose principalement de deux composants. Pendant que vous êtes dans votre base, vous pouvez explorer librement, parler à d’autres PoPokémonkemon, prendre des emplois, approfondir l’intrigue et construire la base pour héberger votre équipe d’amis Pokémon. Mais c’est dans les donjons que la plupart du gameplay charnu a lieu.

Dans les donjons, vous pouvez déplacer un “carré” sur la grille du donjon à la fois et vous engager avec les Pokémon ennemis lorsque vous vous en approchez trop. Les attaques endommageront les Pokémon dans leurs limites respectives, et les faiblesses / résistances typiques des Pokémon s’appliquent toujours. Votre coéquipier vous aidera à vous battre, ou vous pouvez éviter les batailles si vous le souhaitez, bien que vous souhaitiez peut-être vous battre assez souvent pour passer au niveau supérieur et attaquer les boss plus tard. Il y a des trésors cachés dans les donjons, ainsi que des Pokémon en difficulté, alors vous voudrez en explorer tous les coins que vous pouvez.

Rescue Team DX est-il un nouveau jeu ou un remake?

Source: Nintendo

C’est un remake! Les jeux originaux de Rescue Team ont été divisés en versions “Rouge” et “Bleu” sur la Nintendo GBA et la DS, avec chacun des Pokémon exclusifs et quelques fonctionnalités améliorées sur la DS. Maintenant, les deux jeux ont été efficacement combinés en un seul, puis entièrement refaits avec de nouveaux graphismes et un gameplay amélioré.

Pour le moment, à part les graphiques, nous ne savons pas grand-chose des nouvelles fonctionnalités qui pourraient être disponibles dans ce remake. Tout ce que nous savons, c’est qu’il est plus joli et qu’il semble inclure dans Pokémon de nouveaux mécanismes qui n’étaient pas disponibles lors de la sortie des premiers jeux Rescue Team, tels que Mega Evolution. Nous mettrons à jour une fois que nous en apprendrons plus!

À quel Pokémon pouvez-vous jouer?

Source: Nintendo

Les Pokémon suivants sont jouables dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Le jeu choisira un Pokémon pour vous sur la base d’un “test de personnalité” au départ, mais si vous n’aimez pas ce qui vous est donné, vous pouvez dire que vous n’êtes pas satisfait, et le jeu vous permettra de sélectionner celui qui tu veux.

Pikachu

Bulbasaur

Squirtle

Charmander

Chikorita

Totodile

Cyndaquil

Mudkip

Treeko

Torchic

Psyduck

Machop

Évoli

Skitty

Miaou

Cubone

Parmi les Pokémon restants, vous pouvez également sélectionner celui avec lequel vous souhaitez être votre partenaire et ami avec lequel vous voyagez.

Y a-t-il une démo du jeu?

Il y a! Une démo gratuite de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est actuellement disponible sur le Nintendo eShop, et votre progression dans la démo sera automatiquement transférée vers le jeu complet si et quand vous l’achetez.

Puis-je jouer avec des amis?

Non, malheureusement, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est un jeu solo uniquement.

Quand puis-je l’obtenir?

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX devrait sortir le 6 mars 2020. Il en coûtera 60 $.

Donjon rampant, style Pokémon

Équipe de sauvetage Pokémon Mystery Dungeon DX

Regardez, maman. Je suis un Pikachu!

Pokémon Mystery Dungeon est de retour avec un remake des jeux originaux de Rescue Team, combinés en un seul et sur la Nintendo Switch. Transformez-vous en un Pokémon de votre choix et explorez le monde des Pokémon avec un compagnon fidèle. Plongez dans les donjons avec vos amis Pokémon, en utilisant des attaques familières pour repousser les ennemis et sauvez les Pokémon piégés du danger!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.