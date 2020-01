Pokemon Nintendo Direct Stream annoncé pour cette semaine

Nintendo a annoncé une présentation directe axée sur Pokemon pour cette semaine. L’émission sera diffusée le jeudi 9 janvier à 6 h 30 PT / 9 h 30 HE et couvrira «environ 20 minutes de nouvelles informations Pokémon».

Nintendo diffusera le Pokemon Direct sur son site Web, YouTube et les chaînes Twitch. Quant à ce qui sera discuté lors de la diffusion, le compte Twitter officiel de Pokémon taquine qu’il y aura “quelques mises à jour passionnantes à venir dans le monde de Pokémon cette année”.

Maintenant que Pokemon Sword and Shield est sorti, il est difficile de prédire ce que Direct de cette semaine couvrira. Nous savons déjà que Pokemon Home, un nouveau service cloud de type Pokemon Bank pour Nintendo Switch et smartphones, devrait être lancé au début du “2020”, donc nous pourrons enfin obtenir plus de détails à ce sujet lors de la présentation.

Nous savons également qu’il y a un nouveau jeu Detective Pikachu pour Switch en route. La société Pokemon a annoncé le titre en juin dernier lors d’une conférence de presse avant l’E3, bien qu’elle n’ait partagé aucun autre détail à ce sujet à l’époque. Il y a aussi le mystérieux Pokemon Sleep, une nouvelle application qui sera lancée cette année et “transformera le sommeil en divertissement”.

En ce qui concerne Pokemon Sword and Shield, le lot actuel d’événements Max Raid se termine le 9 janvier, ce qui signifie qu’il sera beaucoup plus difficile de trouver Gigantamax Snorlax, Butterfree et quelques autres Pokémon après cette date. Le temps presse également pour réclamer certains des cadeaux des jeux, y compris Gigantamax Meowth, qui ne sera disponible que jusqu’au 15 janvier. Vous pouvez voir tous les cadeaux disponibles dans Sword and Shield en ce moment et comment les obtenir dans notre tour d’horizon.

