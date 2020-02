Pokémon: Pourquoi Shellder a l’air différent sur la queue de Slowbro

Le changement fait partie intégrante de Pokémon évolution, mais les différences de conception entre la forme habituelle de Shellder et l’apparence de la queue de Slowbro ont perplexe de nombreux fans depuis Pokémon Rouge et Bleu. Pendant longtemps, les fans demandant comment les deux créatures à coque étaient le même Pokémon sont restés sans réponse, mais l’univers Pokémon a maintenant une explication.

Pour ceux qui ne le connaissent pas: Oui, cette coquille dentelée, hérissée et en spirale sur la queue de Slowbro est censée être Shellder, le Pokémon maladroit palourde pourpre. Il y a beaucoup de sauts étranges qui rendent l’univers Pokémon insensé, mais ce fait étrange est l’un des plus déroutants de la série. Il semble presque que Game Freak a créé le design de Slowbro sans penser à l’origine de la coquille – clairement une créature distincte de Slowbro, compte tenu de ses yeux et de sa bouche. Puis, en l’absence de tout autre Pokémon ressemblant à un coquillage à l’époque, il semble que Game Freak ait simplement giflé le nom de Shellder dans l’entrée Pokédex de Slowbro.

Jusqu’à récemment, le Pokédex n’avait révélé que quelques faits sur Slowbro: Plutôt qu’un Pokémon entièrement nouveau, il s’agit essentiellement d’un Slowpoke avec un parasite Shellder attaché. Il reviendra à Slowbro si le Shellder est en quelque sorte rompu, mais il est peu probable que le Shellder lâche prise, car il bénéficie de la “saveur savoureuse” suintant de la queue de Slowbro. Pourtant, la présence du Shellder semble avoir suffisamment changé les pouvoirs et l’anatomie de Slowpoke pour qu’il soit classé comme un nouveau Pokémon. Le venin sécrété par le Shellder a rendu Slowbro insensible à la douleur, et Slowbro sera parfois “inspiré” si le Sheller mord plus fort. Rien de tout cela n’a expliqué le nouveau look de Shellder, confondant les fans comme l’utilisateur mana mana de Twitter.

En 2011, Mutitus, fan de Pokémon, a émis l’hypothèse que, tout comme le poison de Shellder a changé Slowpoke en Slowbro, le liquide suintant de la queue de Slowbro a peut-être transformé Shellder dans sa nouvelle forme. Qu’il soit au courant de la théorie de Mutitus ou non, Game Freak a fait une explication similaire des années plus tard, via l’une des entrées Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon Pokédex de Slowbro 2017:

“Shellder, dans sa cupidité à aspirer de plus en plus de douceur de la queue de Slowbro, s’est métamorphosé en une coquille en forme de spirale.”

On ne sait pas si le liquide sucré de Slowbro a changé Shellder ou si c’est l’avidité du Pokémon lui-même qui a tordu sa forme, mais cela fournit au moins quelques explications (bien que vagues) pour l’apparence étrange de Shellder.

Depuis l’introduction de Slowbro, quelques paires de Pokémon supplémentaires se sont influencées mutuellement. Le Pokémon Accelgor de type Bug, par exemple, ne peut évoluer de Shelmet que lorsqu’il est échangé contre un Karrablast. Le Karrablast vole la coquille de Shelmet dans la transaction, transformant le Shelmet axé sur la défense en Accelgor axé sur la vitesse. De plus, Mantyke ne peut évoluer en Mantine que lorsqu’un Remoraid est également dans la partie du joueur – un clin d’œil aux relations symbiotiques entre certains animaux (bien que le poisson que les remords du monde réel s’attachent pour ne tirer aucun avantage de la relation). Une image teaser pour le Galarian Slowbro ajouté dans le DLC Pokémon Sword and Shield’s Expansion Pass suggère que Shellder mord la tête de Slowpoke au lieu de sa queue, l’imprégnant de plus de poison et prenant éventuellement le contrôle entièrement, alors Game Freak en révélera peut-être plus sur la relation entre ces derniers. deux Pokémon bientôt.

