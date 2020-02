Pokémon Sword & Shield: Guide des capsules de bouteilles

Le jeu principal de Pokémon épée et bouclier for the Nintendo Switch emmène le joueur dans toute la région de Galar sur le thème du Royaume-Uni pour rencontrer et interagir avec une flopée de nouveaux Pokémon, personnages et mécanismes. Mais pour beaucoup de formateurs chevronnés, voir le roulement des crédits n’est que le début. Ensuite, il est temps de commencer à planifier et à créer l’équipe parfaite à utiliser contre d’autres joueurs.

Bien sûr, la formation d’une équipe de Pokémon pour être compétitif sur Pokémon Sword & Shield nécessite beaucoup de connaissances et une attention particulière. Heureusement, il existe de nombreux éléments et fonctionnalités qui rendent l’ensemble du processus d’entraînement beaucoup plus accessible après avoir battu l’histoire principale du jeu. Un tel petit trésor inoffensif vous fera gagner un monde de temps plus tard, alors faites attention aux capsules de bouteilles et lisez la suite pour savoir comment elles vous aideront dans votre propre voyage Pokémon!

Utilisations pour les capsules de bouteilles dans l’épée et le bouclier Pokémon

Les bouchons de bouteille et les bouchons de bouteille d’or aident à augmenter IVs, une statistique facile à ignorer. Les IV (valeurs individuelles) déterminent à quel point un Pokémon donné est naturellement bon dans chacune de ses six statistiques. Chacun des IV d’un Pokémon va de 0 au pire à 31 au mieux, avec un Pokémon IV supérieur ayant un avantage significatif dans une statistique donnée à mesure qu’il monte en niveau. Le vérificateur IV déverrouillé pendant l’après-jeu peut aider à identifier les points forts de votre Pokémon, mais contrairement aux valeurs d’effort, les IV d’un Pokémon sont impossibles à modifier par eux-mêmes.

Heureusement, c’est là Hyper entraînement entre! L’une des personnes au comptoir droit de la tour de bataille de Wyndon augmentera les IV d’un Pokémon au maximum en échange de capsules de bouteilles. Un bouchon de bouteille ordinaire augmentera un IV à la fois au maximum, mais le plus rare bouchon de bouteille d’or maximisera les six en même temps! Bien sûr, ce processus comporte quelques mises en garde. Tout d’abord, un Pokémon doit déjà être de niveau 100 pour subir un hyper entraînement, et il va probablement avoir besoin de beaucoup de bonbons EXP pour y arriver. Deuxièmement, Hyper Training ne change pas les IV d’un Pokémon dans le but de se reproduire. Pour obtenir des tonnes de Pokémon parfaits, vous devrez toujours en apprendre davantage sur la reproduction à la dure.

Où trouver des capsules de bouteilles dans l’épée et le bouclier Pokémon

Compte tenu de l’immense potentiel de Hyper Training, les capsules de bouteilles sont en fait assez faciles à trouver. Des capsules de bouteilles régulières peuvent être trouvées comme certains des objets étincelants qui sont dispersés dans la région de Galar, en particulier dans la zone sauvage, comme récompenses pour avoir terminé des batailles de raid Max de haut niveau après avoir terminé l’histoire, et achetés dans l’une des boutiques de la tour de bataille pour 25 BP.

De plus, les deux types de capsules de bouteilles peuvent être trouvés auprès du Digging Duo qui traîne près de la Wild Area Day Care, et en atteignant certains jalons de victoire dans la Battle Tower elle-même. Ne vous inquiétez pas trop de l’équipe à apporter à la tour de bataille pour le meulage – la plupart des équipes de location disponibles directement à l’un des comptoirs devraient pouvoir faire le travail très bien jusqu’à ce que vous ayez construit un Pokémon prêt au combat votre propre équipe.

Épée Pokémon & Bouclier sont disponibles sur la Nintendo Switch.

