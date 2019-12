Pokemon Sword & Shield Holiday Max Raid Event est maintenant en ligne

Un nouvel événement Wild Area est maintenant en cours dans Pokemon Sword and Shield. Avec les vacances imminentes, vous pourrez rencontrer le Pokémon Delibird cadeau beaucoup plus souvent dans Max Raids pour une durée limitée – et décrocher des récompenses supplémentaires pour l'avoir vaincu.

L'événement Max Raid des Fêtes se déroule jusqu'au 26 décembre. En dépit d'être une star appropriée pour l'événement, Delibird n'est pas le Pokémon le plus excitant à rencontrer, mais il y a une bonne incitation à participer à autant de Raids que vous pouvez de toute façon: vous aurez net encore plus de bonbons que d'habitude pour vaincre Dynamax Delibird, avec une poignée de grands TR de type Ice. Tout comme les MT des anciens, les TR sont des objets à usage unique qui peuvent enseigner à Pokemon de nouvelles attaques, ce qui les rend très précieux.

Delibird n'est pas le seul Pokémon apparaissant plus souvent dans Max Raids en ce moment. Jusqu'au 9 janvier, vous êtes plus susceptible de rencontrer des versions Gigantamax de Butterfree et Snorlax. En plus de cela, les joueurs de Sword peuvent trouver Gigantamax Drednaw et Sandaconda, tandis que les joueurs de Shield sont plus susceptibles de rencontrer Gigantamax Corviknight et Centiskorch. Vous pouvez voir le programme actuel du Gigantamax Raid ici.

En plus de l'événement Max Raid des Fêtes, The Pokemon Company offre de nouveaux cadeaux aux joueurs de Sword and Shield. Jusqu'au 15 janvier, vous pouvez recevoir une poignée de Poke Balls rares via Mystery Gift. Vous avez également jusqu'à cette date pour réclamer un Gigantamax Meowth gratuit. Vous pouvez voir tous les autres cadeaux gratuits disponibles maintenant pour Pokemon Sword and Shield dans notre tour d'horizon.

Pokemon Sword and Shield a gagné une place sur la liste des meilleurs jeux Switch de GameSpot de 2019. Nous avons donné aux titres un 9/10 dans notre revue Pokemon Sword and Shield et les avons appelés "la meilleure nouvelle génération de jeux Pokemon depuis des années". Si vous avez besoin d'aide pour votre voyage Pokémon, vous pouvez voir certains de nos guides Épée et Bouclier ci-dessous.

