Pokemon Sword & Shield: nouvel événement de raid Gigantamax maintenant en ligne

Après la grande présentation d’aujourd’hui de Pokemon Direct, un nouvel événement Max Raid a commencé dans Pokemon Sword and Shield. Pendant un temps limité, vous pourrez rencontrer certains Pokémon Gigantamax dans Max Raids beaucoup plus fréquemment dans chaque version.

À l’heure actuelle, les joueurs de Pokemon Sword sont plus susceptibles de rencontrer Gigantamax Coalossal et Gigantamax Flapple, tandis que les joueurs de Shield sont plus susceptibles de trouver Gigantamax Lapras et Gigantamax Appletun dans Max Raids. On ne sait pas combien de temps durera cette augmentation du nombre d’apparitions, vous voudrez donc agir rapidement et en attraper autant que possible avant la fin de l’événement.

Le nouvel événement Max Raid coïncide avec la sortie d’une mise à jour Pokemon Sword and Shield, qui ajoute une petite tranche du contenu de la passe d’extension des jeux. Une fois la mise à jour installée, vous pouvez vous diriger vers Wedgehurst Station, où vous rencontrerez un nouveau personnage rival de la prochaine extension de l’île d’Armure. Le personnage que vous rencontrerez différera selon votre version: les joueurs d’épée rencontreront Klara, un entraîneur de type poison, tandis que les joueurs de Shield rencontreront Avery, un entraîneur psychique.

En plus de cela, vous pourrez attraper un nouveau Pokemon: Galarian Slowpoke. Contrairement à un Slowpoke régulier, cette variante est un type purement psychique. Un objet spécial que vous pouvez trouver dans l’extension Isle of Armor le fera évoluer en Galarian Slowbro, tandis qu’un objet de l’extension Crown Tundra le fera évoluer en Galarian Slowking.

L’extension de l’île d’Armure devrait être lancée en juin, avec l’extension Crown Tundra à l’automne. Les deux sont inclus dans le pass d’extension, qui coûte 30 $ USD et est disponible à l’achat maintenant. Si vous l’achetez, vous recevrez un bonus supplémentaire: un uniforme Pikachu et un uniforme Évoli pour votre entraîneur. Vous pouvez en savoir plus sur le pass d’extension de Pokemon Sword and Shield ici.

Il y avait beaucoup de nouvelles de Pokemon Direct, y compris la révélation de nouveaux et anciens Pokémon pour Sword and Shield. Nous avons également appris que le service Pokemon Home sera lancé le mois prochain, et mars verra la sortie d’un remake de Pokemon Mystery Dungeon pour Switch. Vous pouvez suivre toutes les plus grandes annonces ci-dessous.

