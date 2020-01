Pokemon Sword & Shield’s Ball Guy suce, en fait

Même si vous n’avez pas encore joué à Pokemon Sword and Shield, vous avez peut-être vu Ball Guy quelque part sur Internet. La mystérieuse mascotte de Poke Ball a été à l’origine d’un débat lors du lancement des jeux – est-il bizarre ou est-il un ami? À l’époque, je défendais Ball Guy. Il vous donne gratuitement des Poke Balls, ai-je pensé. Il est sympa. Il veut juste aider. Qui se soucie si sa tenue est bizarre et qu’il n’a pas d’origine connue?

Pendant trop longtemps, j’ai considéré Ball Guy comme un ami. Plus maintenant. Ball Guy est mon ennemi. Il suce, en fait. Il est vraiment nul. Il est le fléau de mon existence.

J’avoue que dans l’histoire principale, Ball Guy semble bon. Il est favorable. Il est toujours là pour vous, dans chaque gymnase. Il vous offre diverses boules Poke ultra-rares afin que vous puissiez attraper vos monstres préférés dans … des boules sympas. Mais quand vous devenez Champion, sa disposition change.

Vous voyez, après avoir battu le jeu, vous êtes autorisé à appeler une Coupe Champion de revanche à Wyndon quand vous le souhaitez. Vous vous battez contre trois personnes, principalement des Leaders de Gym, et cela prend un peu de temps, mais c’est une façon décente de gagner de l’argent. C’est aussi le seul moyen d’obtenir un objet dont j’ai vraiment besoin: l’Orbe de flamme. Pourquoi j’ai besoin d’un Flame Orb n’est pas aussi important que le fait qu’il soit incroyablement utile, incroyablement rare et uniquement disponible à la merci de Ball Guy, qui vous donne un prix lorsque vous terminez le tournoi.

Chaque jour, le premier prix que vous obtenez pour terminer une coupe de revanche est une pièce de souhait. Il est garanti et se réinitialise tous les jours. Ball Guy sort et vous le donne comme si cela valait quelque chose – ce n’est pas le cas. Ils sont faciles à acheter dans la zone sauvage pour Watts. Je n’en ai pas besoin et je n’en veux pas. Mais j’en reçois un tous les jours, juste pour que je puisse broyer plus de Coupes Champion au cas où il me donnerait ce que je veux.

Hier, j’ai effectué une dizaine de matchs de la Coupe des champions. Je n’ai pas reçu d’orbe de flammes. J’ai eu quelques Dusk Balls (que vous pouvez acheter facilement) et quelques Ultra Balls (que vous pouvez également acheter facilement). J’ai aussi reçu 100 balles Poke, deux fois. Et quand Ball Guy vous donne 100 Poke Balls, c’est alors qu’il montre ses vraies couleurs.

Trahison.

Avant de révéler votre prix absolu, il fait allègrement le signe universel pour se moquer de la douleur des autres: il essuie avec animation de fausses larmes de son visage de balle souriant en permanence, comme pour dire “Aww, le bébé voulait-il un Orbe de Flamme?”, Et ça continue pendant quelques secondes. Il révèle ensuite qu’il vous donne 100 Poke Balls, qui vous sont inutiles. Les vendre vous rapporte des sous. Vous n’attrapez plus Pokemon avec Poke Balls. Mais les voici. Je suppose que tu ferais mieux de réorganiser ce tournoi, ma chérie.

Je le referai aujourd’hui. J’obtiendrai un morceau de souhait. Je continuerai à courir la stupide Champion Cup jusqu’à ce que j’obtienne mon Flame Orb. Et quand je l’aurai, je ne parlerai plus jamais à Ball Guy. Il m’a trop brûlé.