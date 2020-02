Pokémon transforme les personnages en art ancien avec un nouveau projet

La Pokémon Company s’associe avec l’artiste new-yorkais Daniel Arsham pour imaginer ce que les archéologues pourraient découvrir Pokémon comme des artefacts anciens 1000 ans dans le futur. Lancé au Japon en 1996, Pokémon est devenu et a maintenu son titre comme l’une des propriétés de divertissement pour enfants les plus populaires au monde. Des jeux vidéo et des séries télévisées au jeu de cartes à collectionner, des vêtements de marque et maintenant un film Pokémon original de Netflix, Pokémon est entré dans les foyers, les esprits et les cœurs de millions de personnes. Tout comme les «monstres de poche» qui la composent, la marque continue d’évoluer en permanence.

Pokémon est très populaire parmi les enfants, mais il est également incroyablement populaire parmi les adultes. L’engouement pour Pokémon GO continue de voir sa juste part de joueurs adultes en public essayer d’attraper des Pokémon rares avec les fonctionnalités de géolocalisation du jeu mobile en réalité augmentée. Au-delà des visuels caricaturaux, ce qui se cache est l’excitation très humaine de découvrir, de collecter et de partager. Plus qu’un simple jeu ou une émission de télévision, Pokémon est la collection de bugs ou de rock du 21e siècle de plus en plus numérique.

Ce nouveau projet artistique s’appelle “Daniel Arsham x Pokémon” et se concentre sur le concept de prendre quelque chose qui fait partie de la culture actuelle et de le voir de loin en dehors de l’ère dans laquelle il habite. Arsham réalise pleinement cet effet en sculptant de nombreux personnages Pokémon bien connus et aimés comme des statuettes en ruine altérées par un immense passage du temps. L’artiste américain explique “Quand j’étais petit, je ne savais pas vraiment que Pokémon venait d’un autre pays. On avait juste l’impression qu’il faisait partie de notre culture ou de notre univers … et je pense que ce genre de son attrait mondial et sa nature mondiale. “

Lors de l’annonce du projet, Arsham a déclaré: “Beaucoup de mes travaux impliquent vraiment l’intégration de choses de la vie quotidienne ou de la culture populaire, il est donc naturel d’introduire des Pokémon dans mon univers. Une grande partie de mon travail consiste à imaginer un avenir dans mille ou dix -mille ans qui contient les vestiges de cette époque [and] cette culture. “Il a été autorisé à accéder à tous les dessins Pokémon afin qu’il puisse d’abord les sculpter dans de l’argile, atteignant un haut niveau de détail, puis les construire à plus grande échelle en bronze. Arsham décrit sa motivation derrière ce concept et le désir effet sur les autres. “Je pense qu’il y a quelque chose de prolifique et de très impactant à essayer de sortir de notre propre calendrier. Cela nous donne une perspective de notre propre expérience et de nos vies, et grâce à ces travaux, j’espère pouvoir changer la compréhension des gens sur le temps en général.

Psychologiquement, le projet est assez puissant car il se concentre sur le concept philosophique profond de la façon dont le temps change la perspective des choses. Cette idée est la raison pour laquelle la nostalgie est si puissante. Le temps évoque également des sentiments de piégeage, étant coincé dans les limites d’une dimension que nous ne pouvons pas parcourir librement et ajoute ainsi du mystère lorsque des vestiges d’une époque lointaine sont découverts. Ce sens de la découverte et du mystère est au cœur du bien dans lequel le projet est centré. Arsham comprend bien cela et ne veut pas seulement que son public regarde ses recréations physiques méticuleusement conçues de personnages d’enfance préférés sous différentes perspectives spatiales mais temporellement également.

