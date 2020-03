Polaroid Now, une nouvelle vie pour les appareils photo instantanés

Polaroid Now est le nouveau modèle du grand spécialiste de caméras d’impression instantanée. Il offre une légère refonte tout en conservant son look classique, des améliorations en optique et en imagerie. Le prix est inférieur au modèle précédent, mais il présente quelques compromis.

Les appareils photo numériques dominent complètement le marché de la photographie avec les smartphones comme star pour la gamme d’entrée de gamme, une fois que leur polyvalence a presque anéanti les petits compacts. Cependant, la photographie instantanée a fait son retour, popularisant son utilisation auprès des jeunes générations qui souhaitent accéder instantanément au papier aux images qu’elles prennent, sans avoir besoin de commander des tirages en ligne ou de maintenir une imprimante.

Le nouveau Polaroid Now comprend un objectif pour mise au point automatique nouveau, ce qui signifie que les utilisateurs ne sont pas tenus de faire la mise au point manuelle de l’objectif de la caméra pour une prise de vue claire. La mise au point automatique fonctionne que l’appareil photo active ou non le flash pendant la photographie. Il a deux objectifs de 40 mm et 35 mm, qui sont automatiquement sélectionnés en fonction de la distance de l’objet.

Le Polaroid maintenant perd la connectivité Bluetooth intéressante de son prédécesseur, le OneStep +, qui lui permettait d’être associé à un smartphone ou une tablette sans fil, avec la possibilité de capturer des selfies et de sélectionner différents modes tels que la double exposition. Cette fonctionnalité est désormais réalisée avec un nouveau bouton. Appuyez une fois dessus pour activer le retardateur et appuyez deux fois pour activer le mode double exposition pour capturer des effets aléatoires, tels que des lumières superposées sur un portrait ou combiner des photos de personnes ou de la nature.

Comprend une minuterie automatique, qui est la façon traditionnelle de capturer des selfies, et l’utilise Film instantané i-Type De ses prédécesseurs, un compteur LED à l’arrière qui suit le nombre de photos et indique le nombre d’impressions disponibles. La batterie peut être rechargée à l’aide d’un port micro USB et pourra utiliser 15 packs de films sur une seule charge, selon le fabricant.

La caméra sera bientôt disponible sur le site Polarois, en finitions noir et blanc, et pour une durée limitée, elle sera également disponible en rouge, orange, jaune, vert et bleu. Le prix officiel du Polaroid Now est de 99 $, considérablement moins cher (-60 dollars) que le OneStep +.

Le Verge a eu l’occasion de l’analyser et, bien, ils ont vu des défaillances dans le système de mise au point automatique, dans le temps excessif nécessaire pour traiter le film et dans le manque de Bluetooth. Oui, mettez en valeur votre facilité d’utilisation et faible coût de la caméra et du film. Il a ses engagements et il existe d’autres alternatives, mais c’est toujours le meilleur que vous puissiez obtenir pour ce prix si vous recherchez un appareil photo à impression instantanée.