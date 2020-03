politiques de réservation plus flexibles grâce au coronavirus

À la lumière du nouveau foyer de coronavirus et son énorme impact sur industrie du voyage, airbnb modifié son politiques de réservation pour aider les hôtes et les clients à annuler les réservations sans subir de pertes. Jusqu’à 1er juin, Airbnb renoncera à la commission standard de 3% qui est facturé si un hôte décide d’annuler une réservation. Airbnb indique également qu’elle augmentera la visibilité des publicités pour les hôtes qui profitent de ses nouveaux outils tels que “Des réservations plus flexibles”.

Airbnb vous offre la possibilité de récupérer tout ce que vous avez dépensé, mais seulement dans certains cas

Si vous êtes un invité qui doit annuler une réservation (encore une fois, jusqu’au 1er juin), vous ne serez pas facturé pour les frais de service client Airbnb du 14%. De plus, le site vous donnera un coupon valeur de déplacement de ce montant pour une utilisation future.

Les hôtes ne sont toujours pas en mesure de déterminer leurs politiques d’annulation. Il est à considérer si c’est une bonne idée lors de la réservation. Si vous voulez une réservation flexible, recherchez les listes qui disent «flexible» dans la section politique d’annulation.

Autre chose à retenir: pour la page d’aide d’Airbnb, vous pouvez avoir droit à un Remboursement à 100% grâce à sa demande de «circonstances atténuantes» – quelle que soit la politique d’annulation de l’invité – si vous voyagez vers ou depuis une zone qui a été «gravement touchée» par la nouvelle épidémie de coronavirus.