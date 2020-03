Popcorn Time, le “pirate Netflix” de retour

Heure du pop-corn, le site Web piraté qui proposait des films dans un format simple à regarder – sans payer, bien sûr – connu sous le nom de “pirate Netflix” est de retour après des années de disparition. Cette décision intervient alors que des millions de personnes dans différents pays doivent être mises en quarantaine par la pandémie de coronavirus.

Heure du pop-corn Il est devenu populaire car il a permis de diffuser des films en utilisant BitTorrent, simplifiant considérablement le processus de visualisation du contenu piraté, sans se soucier de l’utilisation de programmes de téléchargement ou de la recherche de trackers.

Cela en a fait l’un des sites Web les plus utilisés en 2014 et des tentatives ont été faites pour le fermer à différentes occasions par des ordonnances judiciaires, des descentes de police, le blocage d’adresses IP et le blocage via DNS de fournisseurs Internet dans différents pays. Enfin, en 2015, il a fermé.

Bien que l’application Heure du pop-corn Il avait des dizaines de fourches et a été cloné d’innombrables fois, la version qui est apparue, la version 4.0 semble être publiée par une personne très proche de l’équipe d’origine.

Popcorn Time est de retour, mais était-ce vraiment nécessaire?

Son retour intervient à un moment où les services de streaming ont finalement trouvé des moyens d’offrir du contenu en échange d’un abonnement, légalement. Netflix, HBO, Hulu, Disney +, Amazon avec Prime Video et Apple avec Apple TV + Ils ont réussi à tirer parti de l’attention des consommateurs qui recherchaient un moyen simple et peu coûteux de visualiser un grand nombre de contenus.

Heure du pop-corn c’est de retour, mais combien de temps ça va durer? Nous en soupçonnons très peu. Et surtout, nous soupçonnons que son retour ne suscitera pas, de loin, l’intérêt qu’il avait à l’époque.

