Popular Torrent Site Loses Domain After Copyright Complaint

Le nom de domaine d’Yggtorrent, l’une des plus grandes communautés françaises de torrents, a été mis en attente après une plainte déposée au nom de la SACEM, une organisation de lutte contre la piraterie. Alors que le site et son tracker ont été effectivement détruits, Yggtorrent a fait un retour rapide sur un nouveau domaine, qu’ils ont enregistré avec Njalla de Peter Sunde.

Avec des millions de visiteurs par mois, Yggtorrent est l’un des plus grands sites de torrents sur Internet.

Destiné à un public français, il n’est pas connu partout, mais en France, il se rapproche d’une place parmi les 100 sites les plus visités du pays.

Yggtorrent n’est pas l’indexeur de torrents typique. Il se considère plutôt comme une communauté et dispose d’un tracker dédié, ce qui est assez rare de nos jours. Le site n’a en réalité que quelques mois et a comblé le vide laissé par T411 lors de sa fermeture l’année dernière.

Sa popularité n’est pas non plus passée inaperçue auprès des détenteurs de droits d’auteur. En plus d’envoyer des milliers d’avis DMCA, le groupe anti-piratage local SACEM est allé plus loin il y a quelques semaines, en demandant l’aide du bureau d’enregistrement de domaine Internet.bs d’Yggtorrent.

Dans une lettre envoyée au nom de la SACEM, BrandAnalytic a souligné que le site torrent propose des contenus protégés par le droit d’auteur sans l’autorisation des propriétaires, violant ainsi la loi.

“Ce nom de domaine contrevenant offre aux utilisateurs des œuvres protégées par le droit d’auteur sans aucune autorisation expresse ou tacite des sociétés ou de leurs auteurs, compositeurs et éditeurs”, peut-on lire dans la plainte.

Curieusement, la lettre accuse également le site de phishing. Pour preuve, BrandAnalytic a envoyé une capture d’écran de la page d’inscription du site tout en mentionnant qu’il installe automatiquement des cookies sur les ordinateurs des utilisateurs.

Comme Yggtorrent utilise un service de confidentialité Whois, BrandAnalytic affirme qu’il ne peut pas identifier les propriétaires. Ils demandent donc à Internet.bs d’intervenir et de mettre le domaine hors ligne.

“Comme vous êtes le bureau d’enregistrement de ce nom de domaine contrevenant, nous comptons sur votre collaboration rapide et amicale pour le retirer de l’arbre mondial des domaines”, écrit BrandAnalytic.

La plainte a été envoyée fin février et Internet.bs l’a transmise au site du torrent à l’époque, afin qu’il puisse y répondre de manière appropriée. Cependant, Yggtorrent n’a pas répondu du tout.

Après un rappel, le bureau d’enregistrement a décidé de mettre le nom de domaine .com du site du torrent en attente il y a quelques jours, ce qui signifie qu’il est devenu inaccessible.

TorrentFreak s’est entretenu avec un opérateur d’Yggtorrent qui lui explique que le site reçoit des milliers de plaintes de la DMCA et qu’il est impossible de répondre à toutes. Ils vont maintenant laisser le domaine .com derrière eux et passer à un nouveau domaine, Yggtorrent.is.

Au lieu d’utiliser Internet.bs comme bureau d’enregistrement, le nouveau nom de domaine a été acheté par l’intermédiaire de Njalla, le service d’enregistrement de domaines axé sur la vie privée qui a été fondé par l’ancien porte-parole de Pirate Bay, Peter Sunde.

“Maintenant, nous savons que nous ne devrions plus utiliser Internet.bs. Ce n’est pas la première fois qu’ils suspendent un nom de domaine de cette manière. C’est arrivé à Extratorrent dans le passé.

“Nous utilisons Njalla en ce moment, c’est sûr”, ajoute l’opérateur d’Yggtorrent.

Bien que le site soit effectivement de nouveau en ligne, les torrents plus anciens peuvent ne pas fonctionner comme d’habitude, car le tracker du domaine .com n’est plus accessible. Le site recommande donc aux utilisateurs de mettre à jour l’adresse du tracker manuellement pour les faire redémarrer.

Yggtorrent, qui a récemment été placé sous une nouvelle gestion, semble s’en sortir relativement indemne. Cependant, être dans la ligne de mire de la SACEM n’est pas sans risque. L’organisation avait auparavant sorti What.cd et Zone-Telechargement, entre autres.