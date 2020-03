Pornhub Premium est désormais gratuit dans le monde entier

Les gouvernements de divers pays ordonnent la confinement obligatoire pour essayer d’arrêter la propagation du coronavirus. Malgré le fait que dans certaines régions ils n’atteignent toujours pas ce type de mesure – Mexique par exemple -, une partie de la population a pris conscience de la situation et s’enferme dans leurs maisons. Par conséquent, il est normal de rechercher des activités de loisirs pour passer du temps libre et faire face à la quarantaine, et sur Pornhub ils le savent.

La plateforme porno a décidé de proposer son abonnement Premium gratuitement dans le monde entier. C’est, bien entendu, une proposition favoriser l’isolation à la maison. Ce fut d’abord l’Italie, l’Espagne et la France, maintenant ce sont les autres pays qui ont rejoint la même initiative. L’objectif de Pornhub est assez clair, que les utilisateurs aident aplatir la courbe de COVID-19 tout en passant un bon moment.

Pornhub encourage les gens du monde entier à rester à la maison pour aider à aplatir la courbe du coronavirus grâce à l’auto-isolement Premium GRATUIT.

Une fois son objectif compris, le Web vous fait promettre de suivre les recommandations de santé avant d’accéder à votre catalogue payant. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas rester à la maison, vous avez la possibilité de sélectionner “Je ne peux pas m’isoler, mais je promets de me laver les mains régulièrement et de maintenir une distance sociale” Veuillez suivre les conseils de santé, sinon vous ne méritez pas Pornhub Premium.

Lorsque vous avez terminé votre visite sur Pornhub Premium, lavez-vous à nouveau les mains

Dans l’annonce adressée à l’Espagne. Pornhub a également noté qu’une partie de ses bénéfices serait reversée pour lutter contre le coronavirus, mais cette fois, ils n’ont fait aucune mention d’une initiative similaire. De toute façon, votre contribution à l’humanité sera reconnue —Avec ovation debout— par des millions de personnes dans les prochains jours.

Bien sûr, le trafic Pornhub a considérablement augmenté ces dernières semaines. Selon les données partagées par la plateforme elle-même, uniquement le 17 mars les visiteurs mondiaux ont augmenté de 11,6% – par rapport au même jour d’une période commencée depuis février. En Espagne, le trafic a atteint 61,3% le même jour. Malheureusement, ils n’ont pas partagé les chiffres pour le Mexique, mais le pays aztèque apparaîtra sûrement bientôt dans les statistiques.

