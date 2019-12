Pornhub vient de confirmer que Google n'a pas encore réglé la pire chose sur Android – .

Pornhub vient de faire quelque chose que Google ne fait pas, et je ne parle pas de l'activité principale de Pornhub, bien qu'elle soit liée à cela. La société a revu son 2019, et le rapport complet contient un joyau inattendu qui met en évidence quelque chose sur Android que Google essaie de réparer depuis des années, et ne l'a toujours pas fait.

Depuis sa création, Android avait un énorme problème de fragmentation. Google l'a nié publiquement, mais les actions sont plus éloquentes que les mots, et Project Treble en est la preuve. Soit dit en passant, Project Treble semble fonctionner, car de plus en plus de fabricants de smartphones donnent accès aux bêtas Android de Google, et les mises à jour Android sont déployées plus rapidement qu'auparavant.

Cependant, les mises à jour Android ne sont toujours pas assez rapides, en particulier par rapport à iOS. Google a également cessé de fournir des mises à jour fréquentes sur l'état d'Android en ce qui concerne la répartition des versions de la plate-forme:

Le dernier numéro de distribution de Google est arrivé en mai 2019, bien avant le lancement d'Android 10 (image ci-dessus), et c'est certainement surprenant. Google n'a pas encore expliqué pourquoi il a cessé de mettre à jour le site. La société dit cependant sur son site qu'elle travaille à améliorer la façon dont elle fournit un aperçu des statistiques d'Android.

Cela nous amène aux statistiques de Pornhub, qui décrivent une histoire intéressante pour le paysage mobile. Selon les graphiques ci-dessous, Android 9 Pie fonctionne sur 48% des appareils Android qui ont accédé à Pornhub cette année – et les appareils mobiles ont vu une utilisation accrue sur PornHub, a révélé la société. Android 10 (ou Q) se situe à seulement 2%.

Source de l'image: PornHub

Sur iOS, quelque 71% des iPhones et iPads utilisés pour la navigation sur Pornhub utilisent iOS 13. Pornhub tient à noter la différence entre les deux plates-formes en matière de mises à niveau:

Si nous décomposons les résultats en fonction de la version particulière d'un système d'exploitation mobile utilisé, nous constatons que les utilisateurs d'Apple ont tendance à être plus à jour que leurs homologues Android. 71% des visiteurs d'Apple utilisent iOS 13 (sorti en septembre 2019), tandis que seulement 48% des visiteurs d'Android utilisent le dernier Pie (sorti un an plus tôt en août 2018). 17% des visiteurs Android utilisent toujours un OS de plus de 4 ans.

Séparément, Police Android a comparé les chiffres de distribution de Google en octobre 2018 à Pornhub pour nous donner une idée de l'évolution des mises à jour Android d'une année à l'autre. Soit dit en passant, les chiffres de Google se réfèrent généralement au mois précédent, tandis que les données de Pornhub représentent une année complète:

Source de l'image: AndroidPolice

Une autre conclusion de toutes ces données est que les téléphones Pixel ne se vendent toujours pas en nombre significatif. Le matériel Pixel utilise le dernier logiciel Google, donc si Google vendait des dizaines de millions de téléphones Pixel, ils affecteraient définitivement ces statistiques – Android 10 aurait une part de marché beaucoup plus élevée.

Il convient également de noter l'impressionnante bosse Android 9. Pornhub n'a accès qu'à une fraction des données que Google utilise pour ses rapports de distribution, car Pornhub ne regarde que les appareils qui visitent son site, mais le fait qu'Android 9 représente près de 50% des utilisateurs d'Android qui se rendent sur Pornhub.com est toujours révélateur des efforts de mise à niveau Android de Google. Cela montre que Project Treble fonctionne, même si nous devrons peut-être attendre quelques années de plus pour le voir porter ses fruits.

Source de l'image: Google