Porsche travaille sur un Taycan EV moins cher

Porsche prévoit d’augmenter la véhicules électriques et parmi ceux-ci il y a certainement son Taycan, dans la version moins cher. Responsable recherche et développement Porsche Michael Steiner, dans une interview accordée à Car Magazine, a déclaré: “Nous ajouterons une version à traction arrière du Taycan avec une batterie plus petite pour le rendre plus accessible du point de vue des prix”

Porsche: Taycan n’est qu’un début, l’objectif est beaucoup plus grand

Le véhicule électrique fera un clin d’œil à la Chine, où les quatre roues motrices ils ne sont pas populaires. Le nouveau Taycan devrait introduire des versions similaires des multisegments alimentés par batterie qui viendront plus tard: le Macan zéro émission et Tourisme croisé. Le PDG Oliver Blume Il a déclaré: “L’objectif est de gagner la moitié des clients d’ici 2025 avec des voitures électriques et hybrides rechargeables.”

Un prix n’a pas été confirmé par Steiner, mais le véhicule serait moins cher que le Modèle 4S de 100 000 $. Apparemment, le Taycan coûtera également beaucoup moins cher que les véhicules haut de gamme qui partent de 150 000 $. Car Magazine s’attend à ce que le véhicule soit d’abord disponible en Chine, puis au Royaume-Uni en 2021.

De nombreux projets de l’entreprise allemande sont de devenir l’un des fabricants de l’environnement les plus autorisés dans la construction de véhicules électriques. Pour atteindre le niveau des autres constructeurs automobiles du secteur, il décide d’investir 10 milliards d’euros en recherche et développement.