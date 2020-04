Pose: MBTI® des personnages principaux

La série Pose acclamée par la critique de FX, co-créée par Ryan Murphy d’American Horror Story, est un chef-d’œuvre de conte de fées sur la culture de la salle de bal de New York dans les années 80 et 90. Les salles de bal étaient des refuges pour la communauté LGBTQ + noire et latine de la ville, et la culture du bal est étroitement associée à la culture drag queen, où les artistes se joignent à des maisons dirigées par une “mère”.

Pose est un spectacle révolutionnaire en ce que, au lieu d’acteurs hétéros, les acteurs trans et queer constituent la majorité de sa distribution. Tout en présentant les armoires, les attitudes et les coutumes qui rendent la scène de la salle de bal si colorée, la série parvient également à maintenir un récit dramatique convaincant sur la famille choisie, l’épidémie de VIH / sida et l’expression créative. Chaque personnage de la série ajoute une couche poignante aux thèmes généraux de l’acceptation LGBTQ + et de l’amour-propre.

Il est temps de mettre en valeur les personnalités uniques des personnages principaux en révélant leur type Myers-Briggs.

10 Blanca: ESFJ

Blanca est une femme trans et fondatrice de la maison des évangélistes. Au début de la première saison, Blanca découvre qu’elle est séropositive. Elle utilise les nouvelles comme motivation pour démarrer sa propre maison et construire un héritage. Blanca accueille Angel, Damon, Ricky et Lil Papi, de jeunes interprètes de salle de bal LGBTQ + qui ont tous été rejetés par leur famille d’origine.

En tant qu’ESFJ, Blanca est la soignante ultime, faisant de son mieux pour protéger les membres de sa maison en imposant des règles strictes et un amour dur. Elle aide quiconque dans sa communauté quand ils en ont besoin sans aucun doute, et sa loyauté ne connaît pas de limites.

9 Elektra: ENTJ

Elektra est la mère ultime, la fondatrice de la célèbre Maison de l’Abondance qui a ensuite fondé la Maison de Wintour. Sa présence dominante et son style impeccable sont alimentés par son grand ego et son ton affirmé. Personne ne jette de l’ombre comme Elektra, et au fur et à mesure que la série progresse, il devient clair qu’elle met un front agressif et franc pour se protéger d’un monde extérieur transphobe.

Elektra fait un ENTJ classique, un leader extraverti et intuitif qui n’a pas peur de porter un jugement et de faire savoir aux autres ce qu’elle ressent. Si ceux qui l’entourent ne font pas la queue, il y aura de graves conséquences.

8 Priez dites: ESFP

Billy Porter a remporté un Primetime Emmy pour sa performance en tant que maître de cérémonie Pray Tell, un beau parleur fluide et tape-à-l’œil qui peut dissiper et s’évanouir dans le même souffle. Pray Tell est considéré comme un mentor au sein de la communauté de la salle de bal, mais il parle rarement de ses propres difficultés. Alors que son amant de longue date perd sa bataille contre le sida, Pray Tell découvre, comme Blanca, qu’il est également séropositif.

Pray Tell est un ESFP, un véritable artiste, qui cache sa douleur derrière sa façade grégaire et théâtrale. Porter fait un travail phénoménal d’unir ces parties disparates de l’identité de son personnage avec la franchise et la brutalité.

7 Ange: INFP

Angel est une jeune femme trans douce et magnifique recrutée par Blanca pour rejoindre la House of Evangelista. Angel veut être aimé plus que toute autre chose, et elle s’implique avec un homme d’affaires blanc marié joué par Evan Peters, finissant par se rendre compte qu’elle mérite bien plus qu’un arrangement stipulé.

À la Maison des évangélistes, Angel est l’INFP résident, le médiateur sensible qui veut que tout le monde s’entende. Elle ne se retient pas de s’exprimer, mais son but ultime est l’harmonie et la compréhension.

6 Damon: ISFP

Blanca trouve Damon adolescent dormant dans la rue après que ses parents l’aient expulsé pour être gay. Damon est un artiste naturel au visage de bébé obsédé par devenir un danseur professionnel. Blanca lui donne une maison et l’aide à entrer dans un programme de danse à The New School.

Damon est un jeune homme émotif et attentif. Bien qu’il soit introverti par la nature, en tant qu’ISFP, ses tendances artistiques le trouvent un peu à l’honneur. Damon essaie d’éviter les conflits, mais en renforçant sa confiance en soi en tant que membre de la Maison des évangélistes, il apprend à se défendre.

5 Ricky: INFJ

Ricky est le petit ami de Damon, un ancien adolescent sans-abri que Blanca accepte dans la maison des évangélistes. Ricky est plus intelligent et expérimenté que Damon, qui rompt avec Ricky lors de la deuxième saison après son retour de tournée avec Al B. Sure !. Ricky rejoint ensuite Elektra’s House of Wintour.

En tant qu’INFJ, Ricky est en fait un peu comme Damon. Introspectif et créatif, il préfère les relations étroites aux affaires occasionnelles. Ricky est idéaliste et veut vivre une vie pleine de sens et de beauté.

4 Lil Papi: ESTP

Papi vit dans l’appartement de Blanca, mais il a été expulsé après avoir découvert qu’il vendait de la drogue pour gagner de l’argent supplémentaire. Inquiète qu’elle soit trop dure avec lui, Blanca supplie Papi de revenir, ce qu’il finit par faire. Papi est drôle et sociable, un membre fidèle de la maison des évangélistes. Dans la deuxième saison, il commence à sortir avec son colocataire, Angel.

Les ESTP sont des personnes convaincantes et énergiques qui aiment être le centre d’attention. Papi n’a pas d’objection à avoir un public, et il n’a pas peur de lui dire comment c’est.

3 ENTP: Candy

Candy commence en tant que membre de la House of Abundance, et elle se bat pour conserver une image de soi positive en tant que femme trans dans une société discriminatoire. Elle défie Pray Tell et les juges pendant la salle de bal, entrant souvent dans des catégories qui ne lui conviennent pas. Elle paie des chirurgiens clandestins pour rendre son corps plus féminin, en s’associant finalement à Lulu pour lancer la House of Ferocity, qui se fait une réputation de haine.

Les ENTP sont des débatteurs sortants, et la quête de Candy pour contrôler son récit subjugué en tant que femme trans noire devient toxique. Elle retourne au travail du sexe dans la deuxième saison pour subvenir à ses besoins et elle est tragiquement assassinée par un client.

2 INTJ: Lulu

Lulu est le partenaire dans le crime de Candy, une femme trans qui a également commencé sous Elektra à la Maison de l’Abondance. Lulu est proche de Blanca, mais elle reste fidèle à Candy et l’aide à diriger la Maison de la férocité. Après que Candy soit tuée, Lulu est dévastée non seulement par la perte, mais par combien la personnalité de son amie a changé pour le pire avant sa mort.

En tant qu’INTJ, Lulu est un bon auditeur qui est capable de voir la situation dans son ensemble. C’est une architecte au sein de sa communauté qui peut faire des rêves des autres une réalité.

1 ENFP: Helena

Helena est le professeur de danse de Damon à The New School, un défenseur du jeune homme qui exploite son potentiel. Bien qu’elle puisse être rude sur les bords, Helena est une enseignante talentueuse et compatissante qui consacre sa vie à ses élèves. Elle est ébranlée quand il découvre que l’un de ses anciens élèves vedettes, Tony, est décédé des suites du virus du sida.

Forte et confiante, Helena démontre plusieurs des meilleures qualités ENTP. Elle est un champion pour sa forme d’art et ses étudiants, et elle fournit une base stable grâce à laquelle ils peuvent prospérer.

