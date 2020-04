Poste Italiane, 1000 euros en cadeau aux utilisateurs: une attention maximale

De tous les groupes bancaires et postaux, certainement Bureau de poste italien représente l’une des marques les plus utilisées à son insu et illégalement pour le phishing en ligne. Nous entendons quotidiennement des escroqueries similaires, mais au cours de cette période en particulier, elles semblent être plus fréquentes que d’habitude, peut-être parce que la plupart des Italiens connaissent un moment très spécial et les pirates exploitent les besoins et les exigences des utilisateurs pour lancer leurs attaques.

La dernière idée semblerait chatouiller un de ces souhaits et correspondrait à la possibilité recevoir de Poste Italiane un prix d’un montant significatif de 1000 euros.

Poste Italiane, attention maximale à l’arnaque de 1000 euros

Contrairement au faux tirage au sort qui a circulé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux (notamment Facebook), et qui prétendait offrir un iPhone 11 Pro, cette nouvelle arnaque circule comme le phishing par e-mail normal, profitant de la distraction accrue des utilisateurs pendant cette période.

Dans le corps du message, il est nécessaire de saisir des données personnelles précises à extraire et de pouvoir recevoir cette somme. Ils sont notamment requis leurs données personnelles et données relatives au compte courant ouvert à la Poste italienne, sous peine d’exclusion du tirage au sort.

Bien sûr, c’est un fraude, comme on peut le voir clairement en vérifiant que l’adresse e-mail de l’expéditeur ne correspond pas à l’un des contacts officiels du groupe.

C’est bon ne saisissez aucune des données demandées, car il s’agit d’un faux e-mail, car toutes les données saisies seraient utilisées pour profiler le client ou, pire encore, pour soustraire de l’argent directement de son compte courant.