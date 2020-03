Poste Italiane rappelle que “nous pouvons être proches sans quitter la maison”

À un moment particulier comme celui-ci, beaucoup d’efforts sont requis de l’Italie et des Italiens. Pour faire face à l’urgence causée par le coronavirus, il est nécessaire de rester à la maison et de limiter les déplacements non essentiels.

Pour éviter que les utilisateurs ne quittent leur domicile et donc créer des rassemblements potentiellement dangereux, Poste Italiane a décidé de lancer une campagne email très intéressante. En fait, le groupe, tout d’abord, rappelle à tout le monde de rester à la maison et suivre les instructions contenues dans le décret du Premier ministre (décret du Premier ministre).

En outre, le message indique que les utilisateurs pourraient avoir activités qui ne peuvent pas être reportées, comme le paiement de bulletins. Dans ce cas, Poste Italiane informe tous les utilisateurs cLe site Web et l’application sont opérationnels 24h / 24 pour répondre à tous les besoins. Cela évite d’avoir à se rendre physiquement à la Poste et à tout gérer confortablement depuis son domicile.

Poste Italiane invite tout le monde à utiliser l’application et le site Web

Grâce à ces canaux alternatifs, il est possible de payer bulletins et Bulletins de l’AP, Modules F24, MAV, RAV et timbre de voiture. Pas de problème même en ce qui concerne les recharges des cartes Postepay et des SIM de tous les opérateurs.

Les utilisateurs en possession d’un compte BancoPosta ou d’une carte Postepay Evolution, peuvent facilement effectuer i transferts et Giro. Tous les sites e-commerce restent actifs donc c’est possible faire des achats en ligne en toute tranquillité utiliser les différentes solutions proposées par Poste Italiane.

la La présence physique dans les bureaux n’est possible qu’en cas d’extrême nécessité sinon, il est toujours préférable d’utiliser les solutions en ligne mises à disposition par Poste Italiane. Le site officiel peut être atteint à cette adresse, tandis que pour télécharger les applications, vous pouvez suivre nos liens vers le PlayStore et l’AppStore.