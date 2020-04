PosteMobile a étendu plusieurs offres à partir de 2 € par mois

L’opérateur virtuel Poste mobile , sur le réseau WindTre 4G, a décidé de mettre à jour les délais de certains de ses propres offres à partir de seulement 2 € par mois, avec des dates différentes jusqu’en juin 2020.

En outre, l’opérateur a également décidé d’étendre l’offre en ligne nommée Créez-moi WOW Weekend moins de 5 euros par mois jusqu’au 7 avril 2020. Découvrons ensemble les détails.

PosteMobile étend certaines de ses offres à partir de 2 € par mois

L’une des offres étendues est le Creami WOW Weekend qui comprend crédit illimité pour appeler et envoyer des SMS à tous les mobiles et fixes nationaux e 10 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible a 4,99 euros par mois. Comme cela arrive souvent, l’offre ne peut être activée qu’en ligne sur le site officiel de l’opérateur. En détail, le plan comprend 5 Go de base et un bonus de 5 Go supplémentaires, payés dans les 24 heures suivant l’activation de la carte SIM.

À partir du deuxième mois, les 5 Go supplémentaires seront décaissés le même jour que l’offre est renouvelée. L’offre Creami WOW Weekend est dédiée uniquement aux nouveaux clients qui ont besoin d’une nouvelle carte SIM rechargeable avec ou sans portabilité de leur numéro. Le coût de la nouvelle SIM est de 15 euros avec 15 euros de trafic inclus et livraison à domicile gratuite.

Même le Creami Relax 100 et Creami Extra WOW 10 Go ont été prolongées jusqu’au 2 mai 2020. La première offre prévoit crédit illimité pour les appels et SMS vers tous e 80 Go de trafic Internet qui deviendront 100 à partir de 13 mois au coût de 10 euros pour les 3 premiers renouvellements, 9 euros pour les 3 suivants et 8 euros par mois à partir du renouvellement d’octane. la Créez-moi Extra WOW 10 Go au lieu de cela, il offre un crédit illimité pour appeler et envoyer des SMS et 10 Go de trafic pour 7 euros par mois. Pour connaître tous les autres détails, visitez le site officiel de l’opérateur.