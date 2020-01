PosteMobile a prolongé deux offres intéressantes jusqu’au 21 janvier

L’opérateur virtuel Poste mobile a encore prolongé deux offres très intéressantes. Nous parlonsà Creami Style et WeBack, jusqu’au 21 janvier 2020.

Les conditions n’ont pas changé, du moins jusqu’à nouvelles communications de l’opérateur. Rappelons ensemble les bundles proposés par ces deux offres très appréciées.

PosteMobile étend encore Creami Style et WeBack

l’offre Créez-moi WeBack attendu crédit illimité appeler tous les numéros fixes et mobiles nationaux et envoyer des SMS à tous les numéros nationaux 50 Go du trafic Internet 4G pour le prix de 9,99 euros par mois. Cette offre bénéficie d’un mécanisme particulier par rapport aux autres, elle offre un bonus de rechargement de 1 euro pour 10 Go de trafic de données non utilisé chaque mois. Le client recevra alors un bonus basé sur l’utilisation du Giga proposé dans l’offre.

Le bonus en question peut également être utilisé pour le renouvellement du forfait, ainsi que pour le trafic national ou l’itinérance dans les 60 jours. Au contraire, il ne peut pas être utilisé pour le trafic international ou l’itinérance en dehors de l’Union européenne. l’offre Créez-moi le style il propose plutôt 500 crédits pour appeler et envoyer des SMS à tous les numéros fixes et mobiles nationaux e 5 Go du trafic Internet dans le réseau 4G a 5 euros par mois. Avec cette offre, vous pouvez également activer l’option 5 Giga Extra au prix de 1 euro de plus par mois, qui peut être acheté pour un maximum de deux fois par mois.

À partir du suivant 12 janvier 2020 vous pouvez l’activer à nouveau Créez-moi WOW Weekend pour le prix de seulement 4,99 euros par mois. Ce dernier fournit des minutes illimitées à tous les mobiles et fixes nationaux, des SMS illimités à tous les 10 Go de trafic Internet à 4,99 euros par mois. Promotion dédiée aux nouveaux clients qui demandent une nouvelle SIM rechargeable en ligne avec ou sans portabilité de leur numéro. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.