PosteMobile a prolongé l’offre Creami WOW Weekend jusqu’au 13 mars

L’opérateur virtuel Poste mobile a de nouveau décidé de prolonger son initiative promotionnelle appelée Créez-moi WOW Weekend pour seulement 4,99 euros par mois jusqu’au 31 mars 2020.

La promotion en question est généralement valable le week-end et peut être activée par tous les nouveaux clients qui demandent ou non la portabilité simultanée de leur numéro, rappelons ensemble ce qu’elle propose.

PosteMobile prolonge le week-end Creami WOW jusqu’au 31 mars 2020

L’offre Creami WOW Weekend comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 10 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible pour le prix de 4,99 euros par mois. Après l’avoir également proposé du 3 au 8 mars, l’opérateur a décidé de continuer à le proposer pendant quelques jours. Plus précisément, l’offre fournit 5 Go de trafic Internet, les 5 autres Go seront ajoutés dans les 48 heures suivant l’activation. Cependant, à partir du deuxième renouvellement, il y aura 10 Go de trafic Internet directement.

Par rapport à l’habituel, lorsqu’il est disponible en ligne et également avec l’aide d’un opérateur de centre d’appels en réservant le contact téléphonique gratuit, dans ce cas, il semble être activé uniquement en ligne, jusqu’au vendredi 13 mars 2020. Pour le moment, la page dédiée n’est visible que sur la page d’accueil de l’opérateur virtuel.

Le coût de la nouvelle SIM PosteMobile avec le Creami WOW Weekend est égal à 15 euros avec 15 euros de trafic inclus et la livraison gratuite à votre domicile SIM. En cas de seuil de crédit pour le trafic de données, le taux de 50,41 centimes d’euro sera appliqué pour chaque Mo utilisé. Pour connaître tous les détails, visitez le site officiel de l’opérateur.