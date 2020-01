PosteMobile affronte Tim, Vodafone et Wind 3 avec des offres à partir de 5 €

Ce sont des heures chaudes en ce qui concerne les offres téléphoniques expirant en janvier. Parmi les différents opérateurs actifs, il y a certainement PosteMobile qui ne veut pas laisser les consommateurs les mains vides. C’est précisément pour cette raison qui a décidé de publier sur son site officiel une série d’offres dédiées à tous les nouveaux clients.

Ceux qui souhaitent changer d’opérateur et passer à PosteMobile peuvent activer: Créez-moi du style et créez WeBack. Les deux offres peuvent être activées dans une version gratuite, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligations cibles et donc tout client (provenant de n’importe quelle compagnie de téléphone) peut demander l’activation.

Offres pour tous les nouveaux clients: Creami Style et Creami WeBack

Les offres dont nous parlons sont constituées de «crédits» qui permettent aux clients de passer des appels et d’envoyer des SMS. Bien sûr, soit Créez-moi le style que Créez-moi WeBack ils incluent également un seuil de gabarit pour naviguer sur Internet. Tout cela à un prix inférieur à 10 euros, cela peut donc séduire de nombreux utilisateurs.

l’offre Créez-moi le style il comprend 500 crédits pour utiliser les appels vers tous les numéros nationaux et les SMS vers tous les numéros mobiles nationaux. Le tarif est complété par 5 concert du trafic de données à la vitesse 4G. Le prix mensuel est 5 euros.

L’autre offre Créez-moi WeBack offres crédit illimité pour utiliser les appels vers tous les numéros nationaux et les SMS vers tous les numéros mobiles nationaux. Le tarif est complété par la beauté de 50 gig du trafic de données à la vitesse 4G. Le prix mensuel est 9,99 euros.

Les deux offres sont disponibles jusqu’à nouvel ordre.