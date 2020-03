PosteMobile démarre en mars avec des offres low cost pour tous

L’opérateur PosteMobile est prêt à conquérir des clients compétitifs avec des offres low-cost. Si quelqu’un souhaite modifier son offre et passer à PosteMobile, il peut consulter les initiatives commerciales suivantes: Creami Style, Creami WeBack et Creami Extra WOW 10 Go.

Les trois offres qui viennent d’être mentionnées peuvent être demandées par tous les clients qui souhaitent changer d’opérateur, sans différence de cible. Venant de n’importe quel opérateur, le nombre de nouvelles activations peut être augmenté. Actuellement, il n’y a pas de date d’expiration, les offres peuvent donc être activées jusqu’à nouvel ordre.

Offres Creami Style, Creami WeBack et Creami Extra WOW10GB

Chaque offre dont nous parlons est identifiée par les seuils actuels mais surtout par le coût mensuel relativement bas. En fait, dans tous les cas mentionnés, le coût mensuel est inférieur au prix standard de 10 euros. Voyons ci-dessous les détails de chaque offre:

Créez-moi le style: l’offre comprend 500 crédits pour l’utilisation des appels vers tous les numéros fixes nationaux et l’envoi de messages vers les numéros mobiles. Il y a également 5 gigaoctets disponibles pour la navigation 4G. Le coût mensuel est de 5 euros.

Créez-moi WeBack: l’offre propose des crédits illimités pour l’utilisation des appels vers tous les numéros fixes nationaux et l’envoi de messages vers les numéros mobiles. Il y a également 50 gigaoctets de trafic de données 4G disponibles. Le coût mensuel est de 9,99 euros.

Créez-moi Extra WOW10GB: l’offre comprend des crédits illimités pour l’utilisation des appels vers tous les numéros fixes nationaux et l’envoi de messages vers les numéros mobiles. Il y a également 10 gigaoctets d’Internet 4G disponibles. Le coût mensuel est de 7 Euros.