PosteMobile est le meilleur opérateur virtuel: offre jusqu’à 50 Go

L’un des opérateurs virtuels les plus actifs est certainement PosteMobile qui veut arracher les clients concurrents avec des initiatives commerciales très attractives. Pour répondre au mieux aux grands opérateurs, le célèbre opérateur virtuel s’appuie sur ces offres considérées comme les meilleures du moment: Créez-moi WeBack et créez Extra WOW 10 Go.

Les deux offres qui viennent d’être mentionnées peuvent inciter les clients qui utilisent fréquemment leur smartphone à communiquer et à surfer sur Internet. Les coûts mensuels sont abordables pour tout le monde, nous parlons donc d’opportunités à saisir à la volée.

PosteMobile: les deux offres à partir de 7 euros

Outre la commodité économique et la bonne disponibilité des seuils, les offres en question peuvent augmenter le nombre de nouvelles activations. En effet, la demande d’activation peut être effectuée par tous les clients qui souhaitent abandonner leur opérateur téléphonique, quelle qu’en soit l’origine.

Par conséquent, ceux provenant de Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad ou de tout opérateur virtuel peuvent activer l’une des deux offres.

l’offre Créez-moi WeBack offre un crédit illimité pour utiliser les minutes et les messages texte vers n’importe quel numéro national. Ils sont également présents 50 gig pour l’utilisation du trafic de données en vitesse 4G maximale. Le coût mensuel est de 9,99 euros et ne peut être demandé qu’en ligne via le site officiel de PosteMobile.

l’offre Créez-moi Extra WOW offre des crédits illimités pour utiliser des minutes et des messages texte vers n’importe quel numéro national. Ils sont également présents 10 gig pour l’utilisation du trafic de données en vitesse 4G maximale. Le coût mensuel est de 7 Euros et l’activation peut être demandée en ligne et dans les bureaux de poste.