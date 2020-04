PosteMobile invite des clients compétitifs à activer ces promotions

Le mois d’avril touche à sa fin et l’opérateur PosteMobile ne veut pas perdre de vue les clients concurrents. Pour cette raison, les utilisateurs enclins à changer d’opérateur peuvent se rendre en ligne sur la page officielle suivante.

En consultant le site officiel de PosteMobile, vous pouvez voir de nombreuses offres et les plus intéressantes sont Créez-moi WeBack et créez-moi WOW Week-end. Les deux peuvent être activés jusqu’à nouvel ordre, il n’y a donc actuellement aucune date officielle.

Les offres en question comprennent des seuils abondants pour permettre aux clients de communiquer et de surfer sur leur téléphone en toute tranquillité.

Passer à PosteMobile: Creami WeBack et Creami WOW Weekend

L’activation de ces deux offres est gratuite et cela signifie que les clients de n’importe quel opérateur téléphonique peuvent demander l’achat. De cette manière, l’opérateur virtuel peut impliquer un grand nombre d’utilisateurs, les arrachant surtout à la concurrence directe.

En plus des seuils mensuels invitants, les offres se caractérisent par des coûts mensuels bon marché. Pour moins de 10 euros, les crédits utilisables pour communiquer avec d’autres numéros et gabarits pour surfer sur internet sont consommables.

l’offre Créez-moi WOW Weekend offre un crédit illimité pour les appels et les SMS à tous les numéros et 10 gig du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 4,99 Euros. Pas de frais d’activation.

l’offre Créez-moi WeBack il contient un plus grand nombre de concerts que le tarif précédent. Il existe des crédits illimités pour les appels et les SMS vers tous les numéros et 50 gig du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 9,99 euros. Pas de frais d’activation.