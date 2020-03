PosteMobile lance son initiative commune pour l’urgence COVID-19

L’opérateur virtuel Poste mobile a lancé son propre depuis quelques heures initiative conjointe pour l’urgence du coronavirus dans notre pays. Tous les clients opérateurs pourront modifier gratuitement leur offre.

Comme Vodafone et Tim ont également annoncé leur initiative de solidarité (tous deux Giga en hommage à leurs clients) ces derniers jours, l’opérateur de la Poste a également voulu faire ses preuves auprès de la population en ce moment terrible. Voyons les détails.

PosteMobile: changement de plan gratuit comme initiative commune pour l’urgence du coronavirus

Comme prévu précédemment, tous les clients de l’opérateur peuvent actuellement changer gratuitement, au lieu de 19 euros, le propre plan d’offre sur demande au service client au numéro 160, en choisissant un plan avec la plus grande disponibilité de crédit et Giga parmi ceux de la liste de prix. Cette quarantaine forcée a certainement consommé plus de Giga que prévu, encore plus pour les utilisateurs qui n’ont pas de connexion Wi-Fi à la maison.

Si l’offre sélectionnée n’est pas disponible pour des raisons techniques imputables à la plateforme sur laquelle la carte SIM du client est active, cette dernière sera guidée vers les offres alternatives disponibles. Considérant l’urgence du nouveau coronavirus, l’autorité de garantie des communications, communément appelé AGCOM, il a demandé aux principaux fournisseurs d’infrastructures et de services de communications électroniques, des informations sur les mesures prises volontairement pour soutenir les clients.

L’opérateur virtuel a ainsi décidé de réinitialiser le coût du changement de plan sur les plans tarifaires standards activables, tels que Creami Revolution ou Creami Next. Je vous rappelle que PosteMobile en propose un vitesse de navigation maximale de 150 Mbps en 4G et 42 Mbps en 3G. Pour connaître toutes les offres disponibles, visitez le site officiel de l’opérateur.