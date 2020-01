PosteMobile ne donne pas la paix et lance les minutes, sms et GB pour moins de 10 €

La nouvelle année a commencé comme les précédentes, c’est-à-dire au son des offres téléphoniques et l’opérateur PosteMobile ne veut pas s’arrêter en ce moment. L’opérateur virtuel bien connu qui utilise le réseau Wind pour offrir ses services à ses clients, propose des offres attractives.

Contrairement à certains opérateurs qui adoptent la stratégie d’attaque des opérateurs, PosteMobile souhaite impliquer tous les clients de la concurrence et c’est pour cette raison que les offres mises à disposition peuvent être activées par tous les consommateurs.

La liste de prix comprend plusieurs offres mais celles dont nous voulons parler aujourd’hui sont: Créez-moi du style et créez WeBack. Les deux sont disponibles exclusivement en ligne jusqu’à nouvel ordre.

Les deux offres en ligne de PosteMobile

Les personnes intéressées par l’une de ces deux offres peuvent consulter la page officielle suivante. Avant d’énumérer les détails, il faut dire que les deux offres incluent des crédits qui permettent aux clients de communiquer et de surfer avec leur téléphone portable à bas prix.

l’offre Créez-moi le style il se compose de 500 crédits (minutes et sms) vers tous les numéros nationaux sans frais de connexion et 5 concert pour naviguer en 4G. Le coût chaque mois est seulement 5 euros et il n’y a aucun frais d’activation (gratuit).

l’offre Créez-moi WeBack offre des crédits illimités pour appeler et envoyer des SMS à tous les numéros, avec l’ajout de 50 concert du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 9,99 euros et dans ce cas également, les frais d’activation ne sont pas prévus.

