PosteMobile récompense les nouveaux clients avec les deux offres low cost

L’opérateur PosteMobile souhaite obtenir des résultats satisfaisants et c’est pour cette raison qu’il a décidé de relancer les initiatives qui ont rencontré le plus de succès. Jusqu’à nouvel ordre, les clients qui souhaitent changer d’opérateur et passer à PosteMobile peuvent compter sur Créez-moi du style et créez WeBack.

Les deux offres peuvent être activées par tous les clients qui proviennent de n’importe quel opérateur téléphonique, il n’y a donc aucune obligation sur l’origine. Actuellement, ils ne peuvent être demandés que sur le site officiel de l’opérateur virtuel. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur la page dédiée suivante.

Passez à PosteMobile: créez un style et créez WeBack

L’opérateur qui s’appuie sur Wind pour garantir un signal à ses clients propose ces deux offres à moindre coût par rapport à bien d’autres. De cette façon, il est plus facile d’attirer l’attention des consommateurs, qui souhaitent économiser sur leur offre.

Pour ceux qui changent d’opérateur et activent l’offre Créez-moi le style, il faut savoir qu’il comprend des crédits pour permettre l’utilisation des minutes et des SMS. Plus précisément, ils sont utilisables 500 crédits pour passer des appels et envoyer des SMS à tous les numéros, e 5 concert pour surfer sur le web en vitesse 4G maximale. Le coût mensuel est seulement 5 euros et il n’y a pas de frais d’activation.

L’autre offre, Créez-moi WeBack offre un crédit illimité pour passer des appels vers n’importe quel numéro national et envoyer des messages vers des numéros mobiles nationaux. Ils sont également inclus 50 gig du trafic de données à la vitesse 4G. Le coût mensuel est de 9,99 euros et dans ce cas également, il n’y a pas de frais supplémentaires pour l’activation.

Rappelons que les offres que nous venons de mentionner ne peuvent être demandées qu’en ligne.