Poupée russe: 5 choses que nous voulons voir dans la saison 2 (& 5 We Don & # 039; t)

L’année dernière, Russian Doll nous a tous pris par surprise lors de ses débuts sur Netflix en février. Ce qui aurait pu ressembler à un autre riff le jour de Groundhog Day s’est avéré être une dramatique décalée et sincère à part entière. Cela commence par une femme tuée à la veille de son 36e anniversaire, mais cela évolue rapidement en quelque chose de complètement différent de ce que vous attendez.

CONNEXES: Poupée russe: 10 citations de Nadia Vulvokov qui vous feront rire encore et encore

Bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas été fixée, une deuxième saison de l’émission est en route. Nous n’avons pas obtenu beaucoup de détails sur ce à quoi nous attendre, mais voici quelques choses que nous espérons voir et d’autres que nous ne voyons pas.

10 Do: Nadia disant “Cockaroach”

Honnêtement, nous serions bien si la prochaine saison était composée de Natasha Lyonne répétant simplement différentes variations de “cockaroach”. OK, peut-être pas toute la saison. Mais la voix rauque et tranchante de Lyonne, avec ses choix de garde-robe décalés, a fait de Nadia un personnage inoubliable.

Cela aurait pu très facilement devenir une caricature SNL, mais Lyonne a apporté beaucoup de cœur et de vulnérabilité au rôle. Quel que soit le dialogue qu’elle aura au cours de la saison à venir, nous voulons que ce soit aussi mémorable que la saison dernière.

9 À ne pas faire: distraire les camées

Il n’est pas rare que des émissions de télévision donnent des camées aux créateurs de l’émission pendant le déroulement de l’émission. Amy Poehler, l’un des producteurs exécutifs les plus éminents de Russian Doll, est Amy Poehler. Bien que Poehler soit un acteur fantastique à part entière, nous ne voulons pas qu’elle se présente juste pour avoir une scène de marche.

Russian Doll a créé un univers très unique, et à ce stade, nous ne sommes plus sûrs que ce soit l’univers que nous habitons. Où que la saison prochaine nous mène, nous ne voulons pas de camées qui nous choquent au point de ne plus pouvoir suspendre notre imagination.

8 À faire: personnages féminins forts

L’un des choix créatifs les meilleurs et les plus fascinants de Russian Doll est la collaboration éventuelle avec Nadia, une femme juive de 36 ans, et Alan, un homme noir d’une vingtaine d’années. Dans tant d’autres émissions de télévision, cette paire n’aurait tout simplement pas pu se réunir. Et bien qu’Alan aide Nadia dans son voyage à comprendre comment ils continuent de mourir encore et encore, cela reste principalement le voyage de Nadia, pas Alan. Nadia propulse la majeure partie de l’action, pas Alan.

CONNEXES: Poupée russe: une liste complète de toutes les morts

Nadia est tout sauf un individu parfait et son chemin vers l’individuation n’est pas non plus guidé par un personnage masculin. Sa plus grande aide est peut-être sa mère remplaçante, Ruth Brenner, qui l’aide à naviguer dans son passé troublé et tragique. S’il vous plaît, ramenez Ruth et Nadia et continuez à leur ressembler.

7 Ne pas: le retour de John et / ou Mike

John et Mike se sont tous deux révélés intéressants à part entière. Mike, en particulier, s’est avéré utile à la fois à Alan et à Nadia pour explorer des parties d’eux-mêmes qu’ils n’aimaient pas. Cependant, à la fin de la saison, John et Mike semblent avoir suivi leur cours.

Si pour une raison quelconque, John et / ou Mike devaient revenir, nous espérons qu’ils resteront à l’arrière-plan. Nous n’avons pas besoin de les revoir pour continuer à explorer Nadia ou Alan. Nous sommes convaincus que d’autres personnages peuvent les aider dans ce processus.

6 Faire: Chronologie alternative Alan

La finale de Russian Doll trouve Alan et Nadia rencontrant des versions alternatives de la personne qu’ils connaissaient, plutôt que celles qu’ils ont connues en mourant encore et encore. Apparemment, ils ont été retirés de la boucle dans laquelle ils étaient coincés, où ils n’ont jamais réussi à obtenir plus de 24 heures depuis leur première mort avant de mourir à nouveau.

L’un des moments les plus puissants de la finale a été la promesse de Nadia à la chronologie alternative Alan qu’il ne serait pas nécessairement heureux s’il ne se suicidait pas, mais qu’il ne serait pas non plus seul. C’était une note forte pour terminer et cela ne nous dérangerait pas de voir Nadia passer plus de temps avec cet Alan et l’aider à trier sa rupture avec Béatrice.

5 Ne pas: faire en sorte que Nadia réapprenne les mêmes choses sur elle-même

L’une des raisons pour lesquelles nous aimons Nadia est qu’elle est une personne compliquée et imparfaite. Vous ne voulez peut-être pas toujours être avec elle, mais nous l’aimons simplement parce qu’elle est elle-même. Grâce à Alan et au processus de mort à plusieurs reprises, nous avons compris le traumatisme qu’elle a vécu et comment cela a fait d’elle ce qu’elle est.

CONNEXES: 10 émissions originales comme la poupée russe de Netflix

Sachant cela à propos de Nadia, il ne serait pas trop surprenant d’apprendre qu’elle avait plus que des problèmes de maman. Il y a tellement de choses différentes que nous pourrions apprendre sur elle ou sur une autre version d’elle-même. Désolé Chloé Sevigny, mais nous espérons que nous ne vous verrons pas trop la saison prochaine. Nadia mérite mieux.

4 Do: drôles de façons de mourir

Natasha Lyonne a possédé ce spectacle de plusieurs façons. Nous ne nous attendions pas entièrement à son talent pour la comédie physique. Alors que certaines de ses morts sont horribles, plusieurs d’entre elles sont tout simplement drôles. De la chute d’un escalier à la chute dans une trappe, Lyonne a totalement vendu ces moments ainsi que les moments les plus déchirants émotionnellement.

En supposant que nous n’avons pas vu Nadia mourir pour la dernière fois, nous espérons que Lyonne pourra montrer plus de ses morceaux de comédie physique dans la saison à venir.

3 À ne pas faire: Sophomore Slump

Si Russian Doll n’avait pas été renouvelé par Netflix pour une autre saison, cela n’aurait pas été surprenant compte tenu du nouveau penchant du géant du streaming pour tuer des séries bien-aimées mais moins bien notées. C’était une bonne nouvelle pour tout le monde lorsque la série a été renouvelée en juin 2019. Mais aucune émission n’est à l’abri de la crise de deuxième année.

CONNEXES: Les 10 meilleures finales de la saison Netflix de la décennie, classées

Il peut être facile pour les showrunners de côtoyer les sommets de la première saison et de supposer que le public est intégré et reviendra quoi qu’il arrive. Nous espérons que Natasha Lyonne et Leslye Headland ne se reposent pas sur leurs lauriers et qu’ils nous offrent une autre grande saison d’une des émissions de streaming les plus uniques.

2 Faire: les compétences de Nadia en matière de codage

Pour être clair, nous n’avons pas besoin de voir Nadia réellement coder. Mais nous aimerions la voir mettre cette partie de son cerveau à un meilleur usage. Nous en avons juste aperçu un aperçu pendant le spectacle avec elle assistant à une réunion de travail et corrigeant un bug sur place. Son état d’esprit l’a également aidée à trouver l’idée qu’elle et Alan étaient peut-être dans une boucle à cause d’un “bug” dans leurs boucles de temps.

Cela n’a pas besoin d’être une partie énorme, mais nous aimerions voir ce que ce cerveau peut faire d’autre. Comme elle l’explique à Alan dans une scène, elle a “la capacité de penser comme un ordinateur”, donc nous gardons les doigts croisés pour que cela devienne plus d’exploration dans la saison à venir.

1 Ne pas: fin parfaite

Jusqu’à présent, l’une des meilleures choses à propos de la série a été sa finale. C’était assez ambigu pour servir de capsuleuse de série, mais cela laissait également beaucoup à explorer. S’il y a une chose qui est martelée à plusieurs reprises tout au long de la série, c’est que la vie est en désordre et les gens sont plus en désordre. Il se peut bien que la poupée russe ne soit pas renouvelée après cette saison, mais nous n’avons pas besoin d’une fin qui résume tout parfaitement.

Il y a beaucoup de spectacles qui durent pendant de nombreuses saisons, mais cela n’a jamais été le plan pour Russian Doll. Nous préférerions que Russian Doll ait une fin qui semble authentique au ton de l’émission plutôt qu’une qui cherche à attacher chaque extrémité lâche.

SUIVANT: Meilleurs films originaux Netflix de 2019