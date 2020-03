pour aujourd’hui ces applications Android sont GRATUITES

en Play Store il y a un air de folie après la publication de la liste officielle des Application gratuite à télécharger sur le téléphone. Ce sont des utilitaires et des jeux précédemment payés et maintenant privés du prix du téléchargement gratuit destiné à tous les utilisateurs.

Comme pour les dernières offres, il faut cependant préciser que vous êtes en présence de offres chronométrées en ce sens qu’à tout moment tout peut revenir au prix fort. Nous vous recommandons de vous dépêcher d’obtenir les applications de la boutique. Google pourrait décider de tout ramener pour un prix en quelques heures. Mais découvrons tout de suite ce qui nous a été réservé en ce samedi ardent.

Play Store devenu fou: les utilisateurs au septième ciel pour des applications gratuites qui récompensent tout le monde

On arrive dans le magasin BigG notification pour la disponibilité des nouveaux application gratuite. Classé plus de 4,5 étoiles, aucun n’est de véritables joyaux à installer immédiatement sur votre appareil. Ces applications sont à ne pas manquer.

Mini Metro: lauréat du prix IGF et nominé au BAFA après avoir été nominé pour le jeu mobile de l’année par IGN jeu est de concevoir un réseau de métro pour une ville en pleine croissance. Vous pouvez relier les lignes de chemin de fer et démarrer vos trains. Améliorez constamment votre réseau en utilisant soigneusement les quelques ressources dont vous disposez.

Vingt-quatre heures par jour: une application simple pour Méditez avec des messages ciblés qui améliorent votre vie. Basé sur le livre du même nom devenu best-seller, il s’adresse à ceux qui ont l’intention de traiter une addiction d’un simple clic. Offre un système de catégorisation et de sauvegarde préféré. De nouveaux sont disponibles tous les jours notifications qui se souviennent d’avoir écouté le message quotidien. Hautement personnalisable et utile en cette période de psychose.

Quiz Pro à 2 joueurs: un quiz pour se détendre dans cette période de quarantaine éprouvante. Aujourd’hui, FREE vous permet de choisir parmi une grande variété de sujets. Choisissez parmi 30 avatars et impliquez-vous contre des adversaires coriaces du monde entier.