pour faire des activations, ils sont allés à des escroqueries

Le monde de escroqueries téléphoniques c’est imparable: depuis quelque temps, les opérateurs téléphoniques sont prêts à tout pour ramener des activations à la maison, voire pour tromper les utilisateurs consultés. Nous savons que fonctionner dans un centre d’appels est très difficile et exigeant de nos jours, mais cela ne s’applique pas à ceux qui font ce travail pour faire des arnaques, surtout parce que ceux qui sont de l’autre côté du téléphone pourraient en avoir autant si pas de pires inconvénients.

Escroqueries par téléphone et escroqueries dans les centres d’appels: voici ce qu’il faut surveiller

Au fil des ans, les escroqueries par téléphone ont varié et plusieurs sont survenues, mais certains ont surfé sur la vague plus que d’autres et ont persisté jusqu’à nos jours. Malheureusement, à ce jour, de nombreux centres d’appels les utilisent encore, mais vous pouvez vous défendre de manière très simple si vous gardez à l’esprit peu et peu de suggestions. Parmi ceux-ci, nous ne pouvons que constater que:

Si une offre attrayante est proposée, elle peut toujours prendre du temps et vérifier en ligne si cela est conforme à ce qui a été rapporté ou si je sais, dans les cas extrêmes, cela existe vraiment;

Au moment où le modem est inclus avec un modem relatif augmentation de prix mensuellement, il est possible de demander son élimination car il est devenu gratuit;

Si quelqu’un demande les économies des autres avec la promesse de les doubler, c’est une arnaque (le trading existe, mais comptez sur les agences reconnues par la CONSOB);

Évitez d’utiliser la déclaration “Oui“Pour répondre à toutes sortes de questions, mais plutôt les utiliser avec des synonymes et des dérivés de ces dernières;

En cas d’appels des autorités, des douanes ou similaires, raccrochez immédiatement: aucun de ces bureaux ne vous contactera jamais par téléphone pour demander des données personnelles.