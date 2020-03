pour le moment, la taxe sur les virus ne touchera pas les comptes courants

À partir du moment où l’Italie est entrée dans un état d’urgence, le déclarant par le biais du communiqué de presse de 31 janvier 2020, il a été possible d’écrire une série de DPCM contenant non seulement les lignes directrices pour faire face à ce moment de crise sanitaire, mais mesures économiques à prendre pour faire face à la situation.

En ce qui concerne les aspects économiques, ces derniers jours, les informations ont circulé sur les médias sociaux et sur le web que, dans un avenir pas trop lointain, les investissements nécessaires pour faire face à l’urgence pourraient être également compensé par la taxation des comptes courants. Pour inspirer cette rumeur, la mémoire eurotax de 98, avec Prodi comme Premier ministre.

Mais comme dit, en fait, c’est un mystifications, ce qui, à l’heure actuelle, ne se reflète dans aucune des mesures adoptées ni même dans les intentions des ministres eux-mêmes.

Taxe sur les virus, aucune trace de la taxe: c’est une fausse nouvelle

Pour dénoncer le libellé de ces fausses nouvelles c’est précisément Laura Castelli, vice-ministre de l’économie, qui fait appel à reste calme dans ce moment délicat et de ne pas diffuser de nouvelles trompeuses et déstabilisantes non seulement pour les citoyens, mais surtout pour la performance des marchés économiques.

Dans une conjoncture historique comme ils n’avaient jamais vécu depuis la constitution de la République italienne, des rumeurs et des canulars alimentaires qui peuvent saper la confiance des citoyens envers le gouvernement, ainsi qu’avec les autorités qui s’efforcent le mieux de protéger les intérêts de toutes les parties impliquées, représente une pratique néfaste et irresponsable.

À l’heure actuelle, l’intérêt des citoyens et de ceux qui se battent en première ligne pour la gestion de l’urgence sanitaire doit passer avant toute autre considération.