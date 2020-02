pour les clients Iliad tous illimités et 70 Go pour 5,99 €

L ‘offrir i Mobile disponible pour seulement 5,99 € par mois, il est exclusivement dédié aux clients qui achètent une nouvelle carte SIM en transférant le numéro depuis Iliad ou l’un des MVNO choisis par Vodafone low cost. Le tarif est le moins cher et le plus riche en contenu parmi ceux actuellement dans la liste de prix de l’opérateur et vous permet de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

Passez à ho Mobile: l’offre avec 70 Go et tout ce qui est illimité ne coûte que 5,99 € par mois!

la Clients Iliad et MVNO qui procèdent à l’activation du tarif j’ai 5,99 € ils font face à une dépense initiale de seulement 6,99 euros qui comprend: la nouvelle carte SIM et la première recharge à utiliser pour payer le premier renouvellement de la promotion.

Le coût mensuel du tarif comprend également i services supplémentaires, que l’opérateur garantit à tous ses clients. Plus précisément, ce sont: le service d’appel en attente et de transfert d’appel; du service de navigation hotspot, du numéro gratuit 42121 qui permet de connaître le crédit restant. L’application peut également être obtenue gratuitement par tous les nouveaux clients, qui peuvent l’utiliser pour suivre l’état de la promotion, connaître la consommation effectuée et renouveler le tarif à l’avance.

Les clients I Mobile sont absolument protégés contre tout type de coût supplémentaire ou inattendu. En effet, à cet égard, l’opérateur procède au blocage automatique des services et numéros payants et suspend la navigation en cas d’épuisement des gigaoctets attendus.