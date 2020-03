Pour lutter davantage contre les biais par écrit, Textio ajoute des fonctionnalités pour mettre en évidence l’âgisme et l’habileté – .

(Image Textio)

Le travail d’écriture augmenté de Textio pour aider les entreprises à utiliser le bon langage pour trouver les bonnes personnes pour les emplois – tout en éliminant les biais – s’élargit pour inclure des fonctionnalités liées à l’âgisme et au capacitisme.

La startup basée à Seattle a annoncé jeudi que grâce à sa technologie de traitement du langage naturel basée sur l’IA, un “graphique d’âge” a la capacité d’aider les écrivains à trouver un langage qui comprend tous les groupes d’âge. Et les phrases qui résonnent avec certains groupes ou peuvent être aliénantes pour les candidats potentiels à un emploi sont mises en évidence.

Les données de Textio montrent qu’une expression telle que «Compétences du 21e siècle», par exemple, utilisée pour discuter de la littératie numérique, peut avoir la conséquence involontaire d’aliéner les demandeurs d’emploi plus âgés. Textio cite d’autres données selon lesquelles deux travailleurs sur trois âgés de 45 à 74 ans disent avoir vu ou subi une discrimination fondée sur l’âge au travail, et les demandeurs d’emploi de plus de 35 ans la citent comme un obstacle majeur à l’embauche.

Textio ajoute également des conseils d’aménagement raisonnable pour aider à lutter contre le biais de capacitisme qui apparaît par écrit. Les conseils permettent aux rédacteurs d’ajouter des informations sur la façon dont leur entreprise rend leur lieu de travail et leur processus de candidature accessibles aux candidats et aux employés qui ont besoin de mesures d’adaptation supplémentaires.

Le langage ajouté aiderait à remplir les rôles ouverts plus rapidement que la moyenne.

Alors que sa technologie était auparavant disponible dans Outlook, Gmail et LinkedIn, Textio est désormais intégré à Greenhouse, fabricant d’un système de suivi des candidats et d’un logiciel de recrutement.

Textio, six ans, a récemment collecté plus d’argent. Un dossier auprès de la SEC ce mois-ci a révélé une infusion de 7 millions de dollars.

Le cofondateur et PDG Kieran Snyder a déclaré à VentureBeat que ses outils, en particulier les nouvelles fonctionnalités visant à réduire l’âgisme et à optimiser l’inclusivité, seront importants dans une économie qui a été si gravement touchée par la pandémie de coronavirus.