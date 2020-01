Pour moins de 300 $, vous pourriez rouler sur la batterie sur ces scooters électriques – .

Le GXL V2 de GoTrax est l’un de nos scooters électriques préférés, et il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 248 $. C’est une valeur fantastique, mais il y a quelque chose que vous devez voir avant d’en obtenir un. La nouvelle gamme Xr de la société propose de grandes mises à niveau par rapport à l’ancienne GXL, et les deux modèles Xr sont actuellement à 100 $ de réduction chez Amazon. Le Gotrax Xr Commuting Electric Scooter contient une batterie 5.2AH qui offre jusqu’à 12 miles d’autonomie sur une charge avec une vitesse de pointe d’environ 15,5 MPH. Pendant ce temps, le scooter électrique Gotrax Xr Ultra Commuting amélioré dispose d’une batterie LG de 7,0 Ah et d’un moteur de 570 watts max qui augmente la portée à 16 miles et rend la conduite encore plus fluide. Découvrez-les maintenant sur Amazon, alors que les prix commencent à seulement 299,99 $!

Trottinette électrique Gotrax Xr Ultra Commuting

Batterie LG 36v 7.0AH – Le Xr Ultra peut parcourir jusqu’à 16 miles avec une seule charge

PNEUMATIQUES 8,5 ″ – Faire du Xr Ultra le scooter de transport ultime pour naviguer dans les rues de la ville

MOTEUR WATT 300avg / 570max – Alimente le Xr Ultra jusqu’à 15,5 mph et peut supporter jusqu’à 220 lb

DESIGN PORTABLE – Le Xr Ultra Frame se replie et se verrouille pour un rangement facile, ce qui en fait un scooter de transport parfait

DOUBLE SYSTÈME DE FREINAGE – équipé à la fois d’un frein à disque à commande manuelle et d’un frein électrique.

Trottinette électrique Gotrax Xr Commuting

Batterie 36v 5.2AH – Le Xr peut parcourir jusqu’à 12 miles avec une seule charge

PNEUMATIQUES 8,5 ″ – Faire du Xr un excellent scooter de trajet pour naviguer dans les rues de la ville

MOTEUR WATT 250avg / 430max – Alimente le Xr jusqu’à 15,5 mph et peut supporter jusqu’à 220 lb

DESIGN PORTABLE – Le cadre Xr se replie et se verrouille pour un rangement facile, ce qui en fait un scooter de transport parfait

DOUBLE SYSTÈME DE FREINAGE – équipé à la fois d’un frein à disque à commande manuelle et d’un frein électrique.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: GoTrax

.