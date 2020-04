Pour survivre à la pandémie, la danse, le théâtre et l’opéra passent au numérique pour offrir aux fans une bouée de sauvetage vers les arts – .

Pacific Northwest Ballet, retraité du danseur principal Benjamin Griffiths dans «The Vertiginous Thrill of Exactitude» de William Forsythe. PNB prévoit une célébration en ligne de sa carrière. (Photo d’Angela Sterling)

Bien que la pandémie de coronavirus nous ait concentrés sur la satisfaction des besoins et des actions de base – se procurer du papier hygiénique et de la farine, trouver ou fabriquer des masques et payer le loyer et les factures malgré l’incertitude économique et les difficultés – pour beaucoup, la survie nécessite quelque chose de plus. Nous avons besoin de quelque chose pour apaiser notre esprit pendant cette crise, et les arts peuvent servir de baume de guérison.

“Nous sommes essentiels”, a déclaré Peter Boal, directeur artistique du Pacific Northwest Ballet (PNB) à Seattle. Bien que le ballet ne soit pas essentiel à la manière des médecins, des pharmaciens et des épiciers, a-t-il déclaré, PNB offre une bouée de sauvetage aux arts à travers des vidéos de ses danseurs et musiciens en répétition et en représentation.

En temps normal, l’opportunité de s’asseoir dans un théâtre bondé pendant que des danseurs professionnels mettent leur cœur, leur âme et leur talent dans une performance soutenue par des musiciens de classe mondiale peut être transcendante. Les vidéos sont le meilleur substitut actuellement disponible.

Les fans qui regardent les clips disent à Boal: “Je viens de commencer à pleurer parce que c’est quelque chose qui me manque tellement dans la vie, ce sommet de l’humanité.”

“Il est difficile de trouver cela avec les barrières des écrans”, a déclaré Boal. Pourtant, il est heureux que son organisation à but non lucratif explore des moyens innovants de toucher le public, même si cela ne génère pas de revenus. «La technologie se révèle être l’extension de l’humanité et la réalisation du cœur.»

Il n’est peut-être pas surprenant que les organismes artistiques trouvent des moyens créatifs de communiquer avec les gens par le biais de divers moyens numériques. Beaucoup avaient déjà des présences en ligne sophistiquées et étendent leur contenu ou proposent du matériel gratuitement.

Le théâtre des arts de la scène On the Boards de Seattle a lancé OntheBoards.tv il y a une décennie pour toucher un public plus large et fournir du contenu numérique aux éducateurs, un «Netflix pour la performance contemporaine», a déclaré la directrice artistique Rachel Cook.

La technologie se révèle être l’extension de l’humanité et la réalisation du cœur.

L’organisation a créé 55 films de performance mettant en vedette des artistes du monde entier, notamment du théâtre, de la danse, de la performance et des œuvres expérimentales. Les films sont de haute qualité et enregistrés à l’aide de plusieurs caméras lors de représentations devant un public vivant. En raison du coronavirus, l’organisme à but non lucratif a renoncé aux frais normaux et OntheBoards.tv est disponible gratuitement pour le mois d’avril.

Comme Boal, Cook reconnaît le rôle essentiel que les arts jouent dans nos vies, peut-être plus que jamais.

“Nous nous tournons vers les dirigeants pour obtenir des conseils, et les politiciens ne fournissent pas cette assurance et ces conseils”, a déclaré Cook. “Et les artistes ont la capacité de le faire.”

Les organismes sans but lucratif des arts, grands et petits, font face à de graves difficultés financières qui menacent leur survie en raison des annulations de spectacles et d’expositions qui s’étendent dans le futur. Ils manquent d’organiser des événements de collecte de fonds qui couvrent une grande partie de leurs coûts. De nombreuses organisations subissent des licenciements généralisés et peinent à payer leur loyer.

Les groupes individuels accueillent les dons et ArtsFund a une campagne d’urgence pour recueillir des fonds pour plus de 100 organisations artistiques de la région de Puget Sound qu’il soutient, et Art Trust offre des subventions aux artistes de tout l’État. L’agence King County 4Culture a un tour d’horizon d’autres efforts de collecte de fonds.

On the Boards recherche une entreprise partenaire qui pourrait lui permettre de continuer à offrir son contenu gratuitement au-delà de ce mois.

“L’art fournit cet espace pour l’imagination, pour l’abstraction”, a déclaré Cook. «Nous sommes tous dans un espace de panique, de peur et d’anxiété» et l’art offre un soulagement et une occasion «d’imaginer comment nous pourrions reconstruire quelque chose dans lequel nous voulons vivre».

Le Nord-Ouest compte de nombreuses organisations offrant un accès numérique aux arts. Voici un résumé de quelques ressources en ligne:

Danse

Pacific Northwest Ballet (PNB): Visionnez des performances, des interviews et d’autres contenus via PNB Social et inscrivez-vous pour suivre des cours à la maison, dispensés par des enseignants et des danseurs PNB. Au lieu des représentations à venir de «Giselle», PNB espère partager une répétition générale du ballet (elle a besoin de la permission de quatre syndicats pour le faire).

Spectrum Dance Theatre: Diffusion des productions passées le vendredi.

Velocity Dance: Offrant des cours en ligne de fitness cardio moderne, hip hop et danse.

Église de danse: Un entraînement de danse non religieux et à haute énergie mis en musique pop créée par l’artiste de Seattle Kate Wallich disponible via des cours en direct.

Bahia en mouvement: L’enseignement de la danse afro-brésilienne est disponible en direct depuis un studio de Seattle deux fois par semaine.

Théâtre

Sur les planches: En plus du contenu OntheBoards.tv, l’organisme à but non lucratif expérimente des visionnements de groupe. Consultez le site pour les mises à jour.

Représentant de Seattle: Inside Seattle Rep propose du contenu vidéo, y compris des recettes inspirées de spectacles sur «Quarantine Kitchen», des entrevues en coulisses avec le personnel du théâtre et un nouveau podcast. Le représentant propose également des cours en ligne pour les adolescents.

Théâtre de la 5e Avenue: Offrir des ateliers pour les élèves du secondaire et des clips sur YouTube.

Centre Meany: Le théâtre de l’Université de Washington a des clips sur YouTube.

Seattle Shakespeare Co .: L’organisme à but non lucratif a un calendrier de performances diffusées en direct à l’international, y compris son propre “Roméo et Juliette” le 25 avril à 19h30.

Arts visuels

Musée des Arts de Bellevue: Le Museum from Home, à but non lucratif, propose des visites guidées et virtuelles du musée et de l’artisanat.

Musée d’art de Seattle (SAM): Restez à la maison avec SAM propose des vidéos, des photos et des essais sur l’art, les artistes et la préservation de l’art et l’artisanat. Le parc olympique de sculptures en plein air de SAM reste ouvert.

MoPOP (Musée de la Culture Pop): Le blog MoPOP est régulièrement mis à jour avec des vidéos, des interviews et des histoires, ainsi que du contenu d’archives, y compris des articles comme l’art du beatbox avec le luminaire local Doug E. Fresh.

Frye: Frye from Home propose des projections de films, des vidéos YouTube et de l’artisanat.

Musée Wing Luke: Digital Wing Luke propose des collections numériques et plus encore.

La musique

Opéra de Seattle: Opera at Home propose un large éventail de contenus, notamment des performances, des interviews, des listes de lecture, des podcasts et des chats vidéo.

KEXP: La station de radio indépendante KEXP a un calendrier de concerts virtuels en direct.

Seattle Symphony: Diffusions gratuites diffusées sur les réseaux sociaux de Symphony sur YouTube et Facebook.

Musique ancienne Seattle: Offrir une playlist Spotify.

Club de cordes: Cette petite entreprise de Seattle propose des cours en ligne et une collaboration aux amateurs d’instruments à cordes.

Film

Un peu moins haut de gamme que les autres offres SIFF, pourtant un film pour l’époque: «Best of CatVideoFest». (Du site Web du SIFF)

SIFF (Seattle International Film Festival): Streaming d’une variété de nouveaux films.

Forum du film du Nord-Ouest: Offrir plusieurs projections de films en ligne.

Littérature et conférences

Forum du CD pour les arts et les idées: Série de conférences en ligne intitulée «Conversations intimes de distance physique».

Maison Hugo: Cours d’écriture en ligne et interviews d’auteurs.

Centre culturel Jack Straw: Podcasts et poésie jeunesse partagés par Facebook.

Arts et conférences de Seattle: Podcasts d’entrevues passées et bingo de livre virtuel.

Mairie: Diffusion en direct des spectacles à venir, y compris des spectacles de jazz en collaboration avec Earshot Jazz.

Jeunesse

Teen Tix: Calendrier des événements pour les événements numériques adaptés aux adolescents.

Jeunesse au point: Outil en ligne pour aider les jeunes à «amplifier leur voix, favoriser la communauté et exprimer de manière créative ce qui compte pour eux».

Pour en savoir plus: Coronavirus Outbreak