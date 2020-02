Pourquoi 108MP n’est pas la véritable fonctionnalité de la caméra du Samsung Galaxy S20 Ultra

Le lancement du Samsung Galaxy S20 Ultra était un étrange mélange d’ancien et de nouveau – nous avons été foudroyés avec un pistolet à confettis de fonctionnalités d’appareil photo futuriste, mais aussi fait connaissance avec un vieil ami appelé la «guerre des mégapixels».

Au début des appareils photo numériques, la «guerre des mégapixels» était une fouille subtile des fabricants qui augmentaient le nombre de mégapixels, puis la commercialisaient comme une sorte de signifiant numérique de la qualité d’image.

Bien sûr, c’était bien avant que la photographie informatique déchiquète le livre de règles et fasse du traitement d’image, plutôt que du matériel, le facteur le plus important dans la qualité de l’appareil photo du smartphone. Et pourtant, nous voici de nouveau en 2020, avec le Galaxy S20 Ultra frappant le tambour mégapixels et affirmant que la résolution de la caméra est, comme un retour de My Chemical Romance, soudainement un gros problème à nouveau.

Que se passe-t-il? Est-ce que Samsung lance à nouveau de gros chiffres, ou le Galaxy S20 Ultra est-il un véritable bond en avant pour les appareils photo des smartphones? La réponse courte est, oui, le S20 Ultra fait quelque chose de vraiment intéressant, mais aussi que les mégapixels ne sont pas la principale raison pour laquelle il est excitant. Pour découvrir pourquoi, plongons-nous dans un conte de seaux et de cuisine italienne …

(Crédit d’image: Samsung)

Pourquoi l’Ultra est le Galaxy de pointe

Si vous avez raté le lancement du Galaxy S20 Ultra, voici un bref résumé de son système de caméra. L’objectif supérieur est un appareil photo ultra-large 12MP f / 2.2 assez standard, mais en dessous se trouvent deux des éléments les plus intéressants du matériel photo de smartphone que nous avons vus depuis un certain temps.

Premièrement, il y a un acte de soutien sous la forme d’un téléobjectif 48MP f / 3,5, qui sert le «zoom spatial» 100x exclusif au S20 Ultra.

Sur le papier, cela semble inférieur aux équivalents téléobjectifs 64MP f / 2.0 sur les Galaxy S20 et S20 Plus, qui ont également des pixels de 0,8 micron. Mais ils manquent de manière cruciale du téléobjectif équivalent 102 mm “plié” fourré dans la poche arrière du S20 Ultra, au lieu d’atteindre leur zoom sans perte 3x (ou zoom numérique 30x) en recadrant l’image 64MP. C’est toujours un bon zoom, mais pas ‘Ultra’.

Le téléobjectif du S20 Ultra utilise une technologie qui est, en théorie, supérieure à ses deux camarades stables et rivaux comme le Oppo Reno 10x Zoom. Comme Oppo, son objectif périscope offre un zoom sans perte jusqu’à un certain point (dans ce cas, un zoom 4x). Ensuite, une combinaison de techniques numériques (recadrage et regroupement de pixels) permet d’atteindre un zoom 10x (qui est toujours apparemment sans perte). Après cela, vous êtes sur une route de zoom numérique rocheuse, de plus en plus dégradée, jusqu’à un zoom spatial 100x ridicule et jusqu’à présent boueux.

(Crédit d’image: Future)

Le zoom spatial semble être une astuce amusante, mais Samsung a réservé ses très grandes prétentions à l’appareil photo principal 108MP f / 1.8 du S20 Ultra. “Vous obtenez la valeur des détails d’un album photo en un seul coup”, s’est exclamé Drew Blackard de Samsung lors du lancement de Unpacked. Naturellement, il a poursuivi avec «la clé pour capturer une photo de haute qualité est un appareil photo haute résolution».

Avant d’expliquer pourquoi ces déclarations sont, respectivement, optimistes et simplistes, il y a une raison de moins compatible avec les extraits sonores pour laquelle l’appareil photo principal du S20 Ultra est excitant – il a un énorme capteur. Le capteur 1 / 1,33 pouces du S20 Ultra est le deuxième plus grand que nous ayons jamais vu dans un téléphone, battu uniquement par le Nokia 808 Pureview.

Pourquoi est-ce un gros problème? Les techniques d’apprentissage automatique comme la “ Deep Fusion ” d’Apple et la “ caméra AI ” de Samsung peuvent désormais avoir une influence plus grande que jamais sur la qualité de l’image, mais le matériel reste une base importante pour ces garnitures de calcul – et toutes choses étant égales par ailleurs, les capteurs plus gros sont mieux photographiques pâte.

(Crédit d’image: Samsung)

L’énigme mégapixels

La raison pour laquelle des capteurs plus grands sont souhaitables est qu’ils ont de plus grands pouvoirs de collecte de lumière. L’analogie classique consiste à imaginer des millions de photorécepteurs (les pixels) d’un capteur sous forme de seaux, et des photons lumineux sous forme de pluie qui y tombe.

Plus le godet est grand, plus son signal d’image est fort et moins il a besoin d’amplification qui peut entraîner du bruit (pensez au grain enneigé) ou une plage dynamique inférieure. Il s’agit de l’énigme mégapixels – entasser beaucoup de petits seaux sur un capteur, et les images auront plus de pixels qui créeront potentiellement une image plus nette. Mais les petits compartiments ont généralement des signaux d’image plus faibles, ce qui pourrait à son tour voir le bruit masquer tous ces détails supplémentaires s’il n’est pas géré correctement.

C’est pourquoi le S20 Ultra (et les autres téléphones haute résolution avant lui) offrent apparemment le meilleur des deux mondes avec le «binning de pixels». Le mode par défaut du S20 Ultra est de réellement prendre des photos 12MP, en transformant des groupes de neuf pixels en un gros pixel de 2,4 microns. Cet énorme «seau» pourrait prendre en charge certaines des meilleures photographies en basse lumière que nous avons vues depuis un smartphone – en théorie, au moins.

Le “ nonabinning ” 9-en-1 du Galaxy S20 Ultra crée d’énormes pixels uniques qui sont plus grands que dans la plupart des autres téléphones-appareils photo. (Crédit d’image: Samsung)

Lorsque beaucoup de lumière est disponible et que vous voulez des détails extrêmes, vous pouvez basculer le S20 Ultra dans son mode 108MP. L’idée n’est pas que vous prendrez beaucoup de paysages 108MP – une résolution dont personne en dehors des annonceurs publicitaires n’a vraiment besoin – mais que vous aurez la latitude de rogner dans des détails intéressants sans perdre la qualité de l’image.

C’est l’une des raisons pour lesquelles des caméras haute résolution comme le Fujifilm GFX 100 existent. Mais le Samsung Galaxy S20 Ultra n’est pas, pour de nombreuses raisons basées sur la physique, un Fujifilm GFX 100. Et les appareils photo comme celui-ci restent une niche dans le monde de la photographie pour une grande raison – en fait, exploiter cette résolution est extrêmement difficile, et souvent auto- vaincre, poursuivre. Et c’est avec des trépieds et des volets à distance.

Pourquoi les mégapixels n’ont pas d’importance pour la plupart des gens

Dans le monde réel, la qualité photo vient d’un équilibre délicat d’ingrédients et de saveurs. Se concentrer sur les mégapixels, c’est comme cuisiner un délicieux puttanesca et se concentrer uniquement sur le nombre de coquilles de pâtes. Oui, une aide généreuse augmentera vos chances de bien être carby, mais elle pourrait également submerger l’ensemble du plat.

La science des couleurs, le traitement d’image, la qualité de l’objectif et, peut-être le plus important, l’autofocus sont tout aussi importants que la résolution. Si ces deux derniers ne sont pas à la hauteur, la résolution n’est pas pertinente. C’est pourquoi “la clé pour capturer une photo de haute qualité est un appareil photo haute résolution” n’est pas vraiment vrai en dehors des séances photo soigneusement organisées.

(Crédit d’image: Samsung)

Chaque appareil photo est un compromis et le S20 Ultra n’est pas différent. Par exemple, il est intéressant de noter que son capteur 108MP principal ne dispose pas de l’autofocus Dual Pixel rapide vu sur les S20 et S20 Plus, mais plutôt pour l’autofocus de détection de phase standard moins avancé. Il peut compenser cela avec une astuce intelligente A.I, mais sur le papier, cela pourrait le rendre plus sujet aux erreurs de mise au point.

Cela signifie-t-il que les affirmations de la caméra S20 Ultra de Samsung commercialisent toutes de l’air chaud? Loin de là. L’énorme capteur est potentiellement une véritable aubaine pour les photos à faible luminosité d’aspect naturel, et nous sommes ravis de voir comment tout cela se mélange avec la savoureuse sauce de calcul de Samsung. Il est peu probable que ce soit le tout-puissant qui suggère la physique de Samsung, et les S20 et S20 Plus peuvent même être le meilleur compromis pour la plupart des gens.

(Crédit d’image: Samsung)

Tir à ses points forts

Les véritables stars de la série S20 pourraient même devenir des fonctionnalités logicielles innovantes comme Single Take (ci-dessus). Ce mode prend simultanément une variété de photos différentes – ultra-larges, portraits, vidéos hyperlapse – sur une période de dix secondes, puis vous permet de choisir la meilleure.

Cela nous a impressionnés lors de notre premier examen du Samsung Galaxy S20 Ultra et c’est quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas faire avec un appareil photo autonome. Il est bon de voir des téléphones pionniers des astuces conviviales comme celui-ci, plutôt que d’essayer de devenir des reflex numériques professionnels de 9 mm d’épaisseur. Comme le Fujifilm X100V, les meilleurs appareils photo sont ceux qui ont évolué pour s’adapter à leur environnement naturel – et pour les téléphones, cela reste largement orienté.

Nous ne pouvons pas encore être concluants sur le S20 Ultra, mais la probabilité est que sa résolution de 108 MP fait plus pour soutenir la quête de Samsung pour les grands nombres (zoom 100x, vidéo 8K avec une limite d’enregistrement de cinq minutes) que la qualité de notre photographie de tous les jours . Ses fonctionnalités phares sont pleines d’avertissements, mais en dessous se trouvent un matériel et des logiciels impressionnants qui devraient faire du S20 Ultra un véritable concurrent pour le titre de meilleur téléphone-appareil photo.

Pour l’instant, cependant, tout ce que nous avons vu, ce sont les ingrédients de l’appareil photo – nous découvrirons bientôt à quel point le plat est bon dans notre examen complet du S20 Ultra.